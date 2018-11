Torino 2018: Ride di Valerio Mastandrea in concorso, attesa per High Life con Robert Pattinson

Annunciata la selezione completa del Torino Film Festival, che si terrà nel capoluogo piemontese dal 23 novembre all'1 dicembre. Dopo l'annuncio dei film di apertura e chiusura, l'atteso The Front Runner con Hugh Jackman, e il documentario di Nanni Moretti Santiago, Italia, svelato il programma del concorso.

La sezione competitiva del festival, riservata a opere prime, seconde o terze, propone 15 film, inediti in Italia. I paesi rappresentati sono: Polonia, Austria, Lussemburgo, Germania, Francia, Belgio, Grecia, Italia, Ungheria, Danimarca, Islanda, Brasile, Filippine, Stati Uniti, Canada. A rappresentare l'italia è il drammatico Ride, esordio alla regia di Valerio Mastandrea. Attesa anche per il delicato Wildlife, diretto e interpretato da Paul Dano, e per il coming of age All These Small Moments, che vede nel cast Molly Ringwald.

Festa Mobile, la sezione più dinamica del festival, propone tanti intriganti ritratti al femminile: dal cinese Ash is Purest White, interpretato dalla magnifica Zhao Tao, moglie e attrice feticcio del presidente della giuria Jia Zhangke a Colette, ritratto della celebre scrittrice interpretata da Keira Knightley passando per la truffatrice Melissa McCarthy in Can You Ever Forgive Me?. In programma anche The White Crow di di Ralph Fiennes, Blaze, biopic musicale texano di Ethan Hawke che racconta la storia di Blaze Foley, musicista country ucciso a 39 anni, e Pretenders di James Franco, romance incentrato su due amici del college innamorati della stessa ragazza per un decennio.

A dominare la sezione After Hour saranno High Life, primo film di fantascienza di Claire Denis con Robert Pattinson e Juliette Binoche e il sanguinolento horror Mandy con Nicolas Cage.

Il Gran Premio Torino sarà consegnato all'attore francese Jean-Pierre Léaud.

