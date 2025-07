Il signore degli anelli, un sondaggio svela il film migliore della trilogia (e non è quello che credete)

Qual è il miglior film della trilogia de Il Signore degli Anelli? La domanda non ha mai avuto una risposta definitiva, ma un nuovo sondaggio condotto dal New York Times tra oltre 500 professionisti del cinema ha incoronato un vincitore: La Compagnia dell'Anello. Una scelta che farà discutere, soprattutto tra i fan del finale epico de Il Ritorno del Re o delle battaglie leggendarie de Le Due Torri.

Solo uno in classifica: e non è quello con gli Oscar

Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello

Nella lista dei 100 migliori film del XXI secolo, pubblicata dal quotidiano americano, Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello è l'unico titolo della saga a comparire, all'87° posto. Non c'è traccia, invece, del capitolo pluripremiato agli Oscar - Il ritorno del Re - né del secondo film, Le due torri, che molti ritengono il più solido sul piano narrativo.

La magia dell'inizio vince su tutto: La compagnia dell'anello è il preferito

Una scena del film

La scelta potrebbe derivare proprio dalla sua funzione "iniziale": è La compagnia dell'anello, infatti, che ci presenta la Terra di Mezzo descritta da Tolkien, i personaggi che poi diventeranno iconici e l'ombra crescente di Sauron. È il film dell'incanto, della scoperta, della meraviglia. Non a caso molti votanti potrebbero averlo selezionato come simbolo di un'esperienza cinematografica irripetibile, evitando di "sprecare" tre posti della loro top 10 solo per Jackson.

Franchise? Pochi, ma buoni

Dando uno sguardo al resto della lista del New York Times, i blockbuster e le saghe presenti sono rari: Il cavaliere oscuro, Mad Max: Fury Road, Ocean's Eleven. La selezione, dominata da film autoriali, penalizza i franchise... ma non sempre. Ecco perché il fatto che La compagnia dell'anello resista, dopo oltre vent'anni, dice molto sulla sua forza visiva e narrativa.

Aspettando Gollum, il nuovo film dell'universo di Tolkien

Gollum

Con l'arrivo in sala del prequel The Hunt for Gollum di Andy Serkis, l'universo tolkieniano è pronto a tornare protagonista. Ma la domanda resta: qual è, davvero, il miglior film della trilogia? Il primo amore non si scorda mai, ma forse la vera magia è che ogni capitolo trova sempre qualcuno pronto a giurare che sia il migliore.