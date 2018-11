Potere alle Storie: ecco il programma del Festival di Latina!

Il Festival della Narrazione - Potere alle Storie è un evento speciale dedicato alla cultura e alle diverse forme di narrazione, organizzato dall'associazione di innovazione culturale Magma. La seconda edizione si terrà a Latina presso il Museo Cambellotti in Piazza San Marco il 9, il 10 e l'11 Novembre.

Il tema individuato per l'edizione 2018 è affascinante nella sua complessità: possibilità, cambiamento, rivoluzione. Per tre giorni, l'ascolto, l'approfondimento e la riscoperta delle possibilità, dei cambiamenti e delle rivoluzioni che abbiamo vissuto, stiamo vivendo e vivremo in un periodo di grande incertezza e crisi come quello attuale. Saranno protagonisti scrittori, giornalisti, registi, videomaker, fotografi, blogger, disegnatori, artisti, musicisti, personaggi pubblici e operatori culturali del panorama nazionale che dialogheranno con il pubblico, alternandosi in una serie di eventi presso il Museo Duilio Cambellotti, nella splendida cornice del centro di Latina.

Il festival è organizzato in quattro parti: Talk dove approfondimenti e presentazioni saranno fatte direttamente dagli autori e dai protagonisti; Night, gli eventi serali di venerdì e sabato; Kids con le attività che la mattina sono dedicate al mondo dei bambini e Lab, due mattine dedicate all'esperienza unica di poter fare una sessione di Parkour/Art du deplacement, un modo diverso di vivere la città.

Protagonista di una delle Night sarà il cinema e più precisamente Ride, il film di Jacopo Rondinelli interamente girato in Go-Pro, che è stato uno dei casi dell'ultima stagione. A parlarne, insieme a numerosi ospiti, sarà Antonio Cuomo, classe 1972, napoletano di nascita e di tifo, cinofilo e cinefilo, co-fondatore e caporedattore di Movieplayer.it. Da sempre convinto della parità di velleità artistiche e appeal tra film e serie TV, sin dall'arrivo di Twin Peaks prima e X-Files poi, ha cercato di diffondere questa idea della prima pubblicazione di Movieplayer.it, 100 Serie TV in pillole - Manuale per malati seriali, di cui è autore insieme a Luca Liguori e Giuseppe Grossi. Il 10 novembre alle ore 21.00 presso il Cinema Oxer - viale Nervi 124 - sarà presentato il film cercando di far capire perché è una pellicola importante per il panorama italiano attuale.

Il festival è ideato e organizzato da Magma, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio della Regione Lazio, del Comune di Latina, in collaborazione con: - La Feltrinelli di Latina - Movieplayer.it, portale di cinema e serie tv - Tunué, casa editrice - multisala OXER - con la speciale collaborazione con FILL, Festival Italiano di Letteratura a Londra e dell'Istituto di Cultura Italiano a Londra; con il contributo di una rete di numerose associazioni culturali; è un evento Latina 2032.

"Una seconda edizione speciale - commenta Paolo Valente, curatore del Festival - abbiamo posto al centro dell'attenzione storie e personaggi che attraverso il loro racconto dimostreranno che pur vivendo in un tempo sospeso tra grandi incertezze e grandi cambiamenti, c'è la possibilità di poter "fare" e "pensare" cose di alto valore politico, culturale sociale ed economico, senza rinunciare alla complessità della realtà. Il festival per tre giorni restituirà questa che per noi è un attitudine, un punto di vista che abbiamo condiviso con tantissime associazione che hanno collaborato alla realizzazione del festival e che offriamo a un pubblico più ampio"