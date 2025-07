Pixar: "Non lamentatevi che Disney non fa storie originali se non andate al cinema per sostenerle"

Dopo il flop di Elio al botteghino, Pixar ha deciso di reagire pesantemente su Instagram per rispondere a coloro che accusano la casa di produzione di privilegiare i sequel.

Pixar ha pubblicato un video ispirato ad un formato virale di meme in cui qualcuno pronuncia un'affermazione piuttosto pungente e poi finge che non sia stato lui a dirla.

Il video sarcastico di Pixar in risposta alle polemiche

Nella clip, una donna in auto butta lì una frase con leggerezza:"Smettila di lamentarti che Disney non fa storie originali se poi non vai al cinema a vederle e sostenerle sin dall'inizio".

Il post conferma i nervi tesi intorno alla Pixar in questo periodo, soprattutto dopo i pessimi risultati di Elio, diventato ufficialmente il film Pixar con il peggior incasso di tutti i tempi, con soli 72 milioni di dollari a livello globale a fronte di un budget superiore ai 200 milioni di dollari.

La preferenza del pubblico verso progetti conosciuti

In effetti, il pubblico ultimamente sembra apprezzare maggiormente film di franchise già conosciuti come Inside Out, che ha incassato circa 1,7 miliardi di dollari.

Nel futuro Pixar ci sono altri sequel: Toy Story 5 e Gli Incredibili 3, soprattutto, dopo i vari risultati più o meno negativi di film Onward, Soul, Luca e Red, in alcuni casi penalizzati anche dalla pandemia.

Una scena di Inside Out 2

Il problema è che Elio probabilmente non è considerato un brutto film ma non è considerato all'altezza del livello a cui ha abituato nel corso degli anni la Pixar, soprattutto prima dell'addio di John Lasseter. Tra il 1995 e il 2017, la casa di produzione ha sfornato capolavori del calibro di Toy Story, Wall E, Ratatouille, Gli Incredibili, Alla ricerca di Nemo, Inside Out, Coco e Up.