Furiosa, Charlize Theron: "Il film è bellissimo, ma mi hanno spezzato il cuore"

Sentimenti contrastanti per Charlize Theron nei confronti di Furiosa, il film prequel che racconta le vicende da giovane del personaggio che l'attrice premio Oscar ha interpretato in Mad Max: Fury Road.

Nonostante ritenga il film con Anya Taylor-Joy molto bello, l'attrice è combattuta perché prova ancora dolore per aver perso quel personaggio a distanza di anni.

Il dolore di Charlize Theron per la perdita di Furiosa

"Non c'è stato nulla, intorno a questo recasting, che mi sia sembrato fatto con malizia" ha dichiarato Theron.

Anya Taylor-Joy in una scena di Furiosa

"È stata una situazione che si è trascinata troppo a lungo, e lo capisco perfettamente. Ma questo non significa che faccia meno male, mi hanno spezzato il cuore. Ho abitato il corpo di [Furiosa] più a lungo di qualsiasi altro mio personaggio" ha concluso la star.

Il documentario sul backstage di Mad Max: Fury Road e il prossimo ruolo in The Odyssey

Nel corso dell'intervista, Charlize Theronha confessato di non aver mai pensato ad un documentario sul dietro le quinte della sua avventura in Mad Max: Fury Road ma secondo lei la co-star in Tully Mackenzie Davis sarebbe perfetta per interpretarla perché possiede 'le braccia giuste'.

Prossimamente, Charlize Theron farà parte del nuovo adattamento cinematografico de L'Odissea di Omero, il film di Christopher Nolan The Odyssey.

Charlize Theron in The Old Guard

Charlize Theron parteciperà alle riprese soltanto per due settimane nel ruolo di Circe, uno dei più importanti personaggi incrociati da Ulisse nel suo viaggio di ritorno verso Itaca. Nel cast anche Tom Holland, Matt Damon, Zendaya, Jon Bernthal, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Elliot Page e Charlize Theron.