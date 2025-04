Tom Holland riceve lo spider-omaggio di un giovane fan sul set italiano di The Odyssey

Il legame tra Tom Holland e il suo fandom è più forte che mai. Domenica 30 marzo l'attore è stato avvistato mentre incontrava un giovanissimo fan italiano durante una pausa delle riprese di The Odyssey, epica avventura di Christopher Nolan attualmente in produzione sull'Isola di Favignana.

Holland, che indossava una felpa verde brillante, jeans e occhiali da sole, è stato visto interagire con il giovane fan, che indossava una felpa con i marchi Marvel e Spider-Man. Il bambino avrebbe donato all'attore uno schizzo disegnato a mano che ritrae il suo Spider-Man. Holland ha posato per una foto con il fan e ha mostrato con orgoglio l'adorabile disegno.

Peter Parker promette un nuovo inizio

Ma sono in molti ad attendere il ritorno dello Spider-Man di Tom Holland. Il primo giorno del Cinema Con di Las Vegas ha visto l'annuncio del titolo ufficiale di Spider-Man 4, annuncio a cui Tom Holland ha partecipato a distanza inviando un video in cui proclama la sua eccitazione per le prime anticipazioni sul nuovo lungometraggio con Peter Parker in arrivo.

I dettagli della trama del quarto capitolo, che arriverà nelle sale il 31 luglio 2026, non sono stati rivelati. Sembra che il team di produzione stia ancora lavorando duramente per dipanare la storia, ripartendo dal finale di Spider-Man: No Way Home, che si conclude con Peter Parker che ha accidentalmente aperto il multiverso, prendendo la difficile decisione di cancellare la sua identità dal mondo.

Pur non avendo fornito conferme sul cast, si prevede il ritorno di Zendaya e Jacob Batalon nei ruoli di MJ e Ned. Sadie Sink è la new entry in un ruolo non ancora rivelato, ma c'è chi ipotizza che la vedremo nei panni della mutante Jean Grey, personaggio interpretato in passato da Famke Janssen e Sophie Turner. per adesso non è chiaro chi altro del Marvel Cinematic Universe si unirà a Holland e soci sullo schermo.

Nel frattempo, Tom Holland è impegnato sul set di The Odyssey ne panni del figlio di Ulisse (Matt Damon), Telemaco, impegnato a proteggere la madre Penelope e il trono vacante in attesa del ritorno del padre.