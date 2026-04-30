Abelarda Prunotti è il mistero del GF Vip: cosa nasconde il nomignolo di Alessandra Mussolini?

Il soprannome lanciato da Marco Berry divide concorrenti e pubblico. Alessandra Mussolini pretende risposte, ma il mistero resta e alimenta teorie sempre più curiose dentro e fuori la Casa.

In questi giorni, nella Casa del Grande Fratello Vip, circola una domanda che sta incuriosendo concorrenti e pubblico: chi è Abelarda Prunotti? Si tratta di una persona reale oppure di un nome inventato da Marco Berry per prendere in giro Alessandra Mussolini?

L'illusionista ha infatti affibbiato questo soprannome all'ex parlamentare, scatenando una reazione piuttosto accesa.

Il confronto a tavola tra Alessandra Mussolini e Marco Berry

Durante il pranzo di ieri, Alessandra ha deciso di affrontare direttamente la questione, chiedendo spiegazioni: "Dato che hai fatto questo nome e cognome che non conosco, avrei il diritto di saperlo."

Alessandra chiede spiegazioni a Marco

Nonostante la richiesta, Marco Berry è rimasto fermo sulla sua posizione, rifiutandosi di rivelare l'identità (o il significato) di Abelarda Prunotti: "Non te lo dirò mai chi è. Quando uscirai, lo scoprirai da sola." Una risposta che non ha fatto altro che aumentare la tensione tra i due.

La reazione di Alessandra Mussolini

La Mussolini - che poco prima aveva deciso di non abbandonare il programma - non ha nascosto il fastidio per questo soprannome, chiedendo di essere chiamata semplicemente con il suo nome: "Tu mi chiami Alessandra. O mi dici chi è questa o non mi chiami così." Ma Berry non ha fatto marcia indietro, ribadendo la sua posizione con decisione e alimentando ulteriormente lo scontro.

Marco Berry e Alessandra Mussolini

Il pubblico si interroga: esiste davvero Abelarda Prunotti?

Non è solo Alessandra a porsi domande: anche il pubblico da casa si chiede chi sia questa misteriosa figura. Tra le ipotesi più diffuse, c'è quella che il nome sia stato inventato sul momento da Marco Berry, magari ispirandosi a Nonna Abelarda, celebre figura dei fumetti creata da Giovan Battista Carpi e molto popolare tra gli anni Sessanta e Settanta.

Tensione alle stelle nella Casa

Nel frattempo, il mistero resta irrisolto e il web continua a speculare senza trovare risposte definitive. All'interno della Casa, però, una cosa è certa: la tensione è ormai alle stelle. Anche un semplice gioco di parole può trasformarsi in un caso, segno che i concorrenti hanno raggiunto un livello di stress tale da rendere ogni dinamica potenzialmente esplosiva.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Alessandra indaga sul suo nuovo soprannome