Odissea, Christopher Nolan: "Omero era il George Lucas dei suoi tempi"

Il regista di Odissea ha paragonato i personaggi omerici ai supereroi Marvel e l'epopea antica allo Star Wars della sua epoca.

Per Christopher Nolan riproporre il mito dell'Odissea è come raccontare i supereroi dell'antichità. Nel corso di un'intrigante conversazione con Stephen Colbert nel suo Late Show, il regista inglese ha svelato il suo punto di vista sui personaggi al centro del suo nuovo spettcolare lungometraggio definendo Omero "il George Lucas dei suoi tempi" e paragonando Ulisse e gli altri guerrieri ai supereroi Marvel.

Anne Hathaway e Tom Holland interpretano Penelope e Telemaco

La famiglia di Ulisse: la collaborazione con Tom Holland e Anne Hathaway

In primis, Nolan ha lodato Tom Holland, star di Spider-Man a cui ha affidato il ruolo di Telemaco, figlio di Ulisse, ammettendo il suo ritardo nell'averne scoperto le sue capacità di attore. Ora che hanno lavorato assieme, Nolan ha aggiunto che sarebbe più che felice di coinvolgere Holland in un altro progetto.

"È fantastico", ha detto Nolan a Colbert. "Non ho mai lavorato con lui prima, ma mi piacerebbe molto farlo di nuovo. Voglio dire, è un talento incredibile. È davvero bravissimo."

Diversa la situazione con Anne Hathaway, "veterana" del cinema di Nolan visto che ha recitato in Interstellar e Il cavaliere oscuro - Il ritorno. In Odissea, il regista inglese l'ha voluta nei panni di Penelope, moglie di Ulisse e regina di Itaca, ma ha molto apprezzato la sua recente performance, di natura, completamente diversa, ne Il diavolo veste Prada 2: "L'ho visto ieri sera. È stato favoloso. Anche con Emily Blunt. Magnifico."

Una scena di Odissea

I personaggi della mitologia omerica come i supereroi Marvel

Come ha anticipato il nuovo trailer di Odissea, lanciato da Universal durante il Late Show, a partire dal 16 luglio, giorno dell'uscita italiana, ci aspettano al cinema sequenze spettacolari, mostruose creature e combattimenti epocali. La portata di Odissea è massiccia come il suo budget che, con 250 milioni, lo rende il film più costoso nella carriera di Christopher Nolan. Quando Stephen Colbert ha sottolineato come sia Tom Holland che Anne Hathaway e Robert Pattinson, che interpreta il capo dei Proci, Antinoo, abbiano ricoperto ruoli nei principali cinecomic, il regista ha replicato:

"Anche la cultura dei fumetti, che si parli di Marvel, DC o di qualsiasi altra casa editrice, deriva in gran parte dai poemi omerici. Il punto è che nessuno sa se Omero sia esistito davvero. Omero, in un certo senso, è una sorta di George Lucas dei suoi tempi".

Il regista ha poi aggiunto: "La cosa interessante di Omero è che rappresenta la Marvel dei suoi tempi. Esprime in modo molto diretto il nostro desiderio di sentire o credere che gli dei possano camminare tra noi, e penso che il fumetto moderno sia in qualche modo la nostra espressione di questo desiderio".