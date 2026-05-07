Odissea, polemiche per l'accento americano nel trailer: "Sembrano fuori da uno Starbucks"

Il nuovo trailer di Odissea torna a riaccendere le polemiche dei più intransigenti che vedono di malocchio le licenze poetiche di Christopher Nolan nella rappresentazione dell'Antica Grecia. Dopo i costumi e gli edifici 'troppo moderni', stavolta nel mirino dei puristi è finito l'uso dell'accento americano.

Il nuovo adattamento del poema omerico, che si preannuncia maestoso, vede protagonista Matt Damon nei panni di Ulisse. Al suo fianco troviamo Anne Hathaway nel ruolo della moglie Penelope e Tom Holland in quello del figlio Telemaco. Con loro Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Benny Safdie e molte altre star. L'uscita italiana di Odissea è fissata per il 16 luglio.

Robert Pattinson in una scena di Odissea

Perché i puristi criticano il nuovo trailer di Odissea?

Il nuovo trailer di Odissea svela la calipso di Charlize Theron mentre Ulisse, naufragato sull'isola di Ogigia dopo una violenta tempesta, la implora di aiutarlo a fare ritorno a casa, dalla sua famiglia, dopo la guerra di Troia durata dieci anni. Mentre lui è via a combattere per il suo popolo, Penelope ha attirato una schiera di pretendenti che si contendono la sua mano, tra cui il viscido Antinoo (Robert Pattinson).

Il trailer ha impressionato i fan per la portata maestosa delle immagini, ma a lasciare perplessi è la parlata dei personaggi, che sfoggiano liberamente il loro accento americano e usano un linguaggio contemporaneo "più simile a quello di Ithaca, New York, che a quello di Itaca, in Grecia", come sottolinea l'Hollywood Reporter. A un certo punto, Ulisse, interpretato da Matt Damon, guida una carica in battaglia gridando "Let's Go!".

Persino le star Tom Holland e Robert Pattinson, che sono inglesi, hanno un accento americano. in un confronto tra i loro personaggi, Antinoo affronta Telemaco apostrofandolo con le seguenti parole: "Ti stai struggendo per un padre che non hai nemmeno conosciuto, come un vile bastardo piagnucoloso". Anche il 'Dad' usato da Tom Holland al posto del più solenne 'Father' ha fatto sollevare il sopracciglio a molti, stupiti dalle scelte linguistiche di Christopher Nolan.

Matt Damon e i suoi uomini con indosso le armature

Perché Christopher Nolan ha scelto di far parlare gli attori con l'accento americano?

La scelta di Nolan rappresenta una netta rottura con la regola non scritta di Hollywood, secondo cui i personaggi dei kolossal storici dovrebbero parlare con accento britannico. Almeno, così è stato abituato il pubblico, da I dieci comandamenti a Ben-Hur, da Il gladiatore alla serie HBO Rome. La scelta più filologica, quella di far parlare gli attori con i vari dialetti del greco omerico, naturalmente non è praticabile, soprattutto nel caso di un potenziale blockbuster quale è Odissea, film più costoso della carriera di Nolan con 250 milioni di dollari du budget. Tuttavia, l'"accento britannico moderno è tradizionalmente considerato universalmente gradevole e 'sufficientemente esotico' da trasmettere un senso di atemporalità (anche se nella sua forma attuale esiste solo da circa 250 anni)", come precisa Hollywood Reporter. Ma Nolan non ha seguito il pattern tradizionale, sollevano le perplessità dei fan.

"Gli accenti americani sono incredibilmente stridenti per un film ambientato in questo periodo storico", ha scritto un utente Reddit, mentre un altro ha ribattuto: "Dovrebbero avere tutti un accento britannico. In qualche modo si adatta meglio a un film storico". "Sembra semplicemente sbagliato", ha commentato un terzo.

Qualcuno ha fatto riferimento alla battuta di Pattinson "dad", definendola "completamente fuori luogo in un film in costume con una tale serietà".

In altri commenti al trailer apparsi su Reddit e YouTube si legge: "La gente si lamenta dell'inaccuratezza storica dell'armatura. Ma almeno hanno azzeccato l'accento di Boston di Ulisse." E ancora: "Quella frase 'Mio padre sta tornando a casa' sembra così fuori luogo in un film in costume con tutta questa serietà. Sembra che stiano cercando di avere una conversazione epica sul marciapiede fuori da Starbucks". Ma c'è anche chi difende la scelta di Nolan e scrive: "Mi piacciono tutti quei vecchi film sull'antica Grecia e Roma con l'accento britannico, ma il cliché non ha senso, si può eliminare."