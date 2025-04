Spider-Man 4 ha finalmente un titolo ufficiale, per Peter Parker di Tom Holland sarà "un nuovo inizio"

Il CinemaCon di Las Vegas è stata l'occasione perfetta per svelare il titolo ufficiale di Spider-Man 4, nuovo capitolo delle avventure dell'Uomo Ragno di Tom Holland che si prepara a un "nuovo inizio" dopo la conclusione della fortunata trilogia Marvel. Il film in arrivo, diretto da Destin Daniel Cretton, succeduto a Jon Watts, si intitolerà Spider-Man: Brand New Day e verrà girato in estate.

Ad annunciare la novità è stato lo stesso regista. Assente dalla convention di las Vegas perché impegnato nelle riprese siciliane di The Odyssey, Tom Holland ha inviato un video per anticipare la prossima avventura di Spider-Man.

"Mi dispiace tanto di non poter essere con voi. Sono dall'altra parte del mondo a girare un film", ha detto la star. "So che vi abbiamo lasciato in sospeso alla fine di No Way Home, quindi Spider Man: Brand New Day è un nuovo inizio. È esattamente questo. È tutto quello che posso dire. E visto che ho superato di gran lunga la soglia degli spoiler permessi, non preoccupatevi. Oggi non svelerò niente".

Tom Holland in Spider-Man: No Way Home

Come si riallaccerà il nuovo inizio al finale di Spider-Man: No Way Home?

Come ha accennato Tom Holland, Spider-Man: No Way Home si conclude con Peter Parker, che ha accidentalmente aperto il multiverso, prendendo la difficile decisione di cancellare la sua identità dal mondo. I dettagli della trama del quarto capitolo, che arriverà nelle sale il 31 luglio 2026, non sono stati rivelati. Sembra che il team di produzione stia ancora lavorando duramente per dipanare la storia.

"Sto dedicando il mio tempo all'esplorazione della fase successiva di questo fantastico personaggio con un team degli artisti più incredibili del mondo", ha spiegato Destin Daniel Cretton. "Stiamo tutti, ogni giorno, studiando il costume, le svolte narrative, come creare un colpo di scena, come dar vita a una storia emozionante e a svolte mai viste prima".

Tom Holland nei panni di Peter Parker

Pur non avendo fornito conferme sul cast, si prevede il ritorno di Zendaya e Jacob Batalon nei ruoli di MJ e Ned. Sadie Sink è la new entry in un ruolo non ancora rivelato, ma c'è chi ipotizza che la vedremo nei panni della mutante Jean Grey, personaggio interpretato in passato da Famke Janssen e Sophie Turner. per adesso non è chiaro chi altro del Marvel Cinematic Universe si unirà a Holland e soci sullo schermo.

"Vorrei davvero potervi presentare l'intero team che sta lavorando duramente per questo film", ha detto Cretton. "Sono fantastici e vedrete il loro incredibile lavoro quando Spider-Man: Brand New Day arriverà nei vostri cinema".