Uomini e Donne anticipazioni: Mario Lenti torna in studio e Ciro balla con Elisa

Nuova registrazione ricca di colpi di scena a Uomini e Donne: Mario Lenti rientra nel Trono Over tra tensioni e rifiuti, mentre Ciro Solimeno spiazza tutti scegliendo di ballare con Elisa.

Oggi negli studi di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, si è svolta una nuova registrazione caratterizzata da tensioni, dubbi e colpi di scena. In studio erano presenti anche gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Secondo quanto riportato da Lollo Magazine, non sono mancati momenti di confronto acceso, che hanno coinvolto Ciro Solimeno e le sue corteggiatrici, insieme a un importante ritorno nel Trono Classico.

Il ritorno discusso di Mario Lenti

La puntata si apre con il ritorno di un cavaliere che aveva già fatto discutere, ovvero Mario Lenti. Secondo le anticipazioni, la situazione attorno a lui continua a essere piuttosto movimentata: sembra che Magda, invitata dalla redazione, abbia declinato l'invito a presentarsi.

Cinzia Paolini e il "due di picche"

Momento delicato anche per Cinzia Paolini, che avrebbe ricevuto un netto rifiuto da Marco. Il cavaliere, infatti, oggi non si è presentato in studio e, secondo quanto emerso, non avrebbe intenzione né di tornare né di proseguire la conoscenza con lei. Una decisione che sarebbe stata maturata dopo le segnalazioni arrivate su di lui nelle ultime puntate.

Magda

Michele chiude con le dame e Massimo litiga con Barbara De Santi

Sul fronte maschile, Michele avrebbe deciso di interrompere le conoscenze con entrambe le dame che stava frequentando, segnando così una fase di stallo nel suo percorso all'interno del programma.

Spazio anche a un acceso confronto tra Barbara De Santi e Massimo. I due avrebbero avuto una forte discussione al centro studio: lui si sarebbe progressivamente tirato indietro, sostenendo che Barbara sia troppo polemica e difficile da accontentare, alimentando così un nuovo scontro in studio.

Ciro Solimeno tra emozioni e incertezze

Protagonista della puntata è stato Ciro Solimeno, sempre più indeciso nel suo percorso con le corteggiatrici. Al centro del confronto, l'esterna con Elisa Leonardi. Durante l'incontro, Ciro ha ricordato quanto accaduto in studio, sottolineando come Elisa sembrasse più concentrata sui saluti ai presenti che sul costruire un momento per lui.

Elisa Leonardi

Lei, dal canto suo, ha confessato di avere paura di perderlo, una rivelazione che ha colpito profondamente il tronista. Ciro è apparso visibilmente emozionato, parlando di una sensazione di malinconia, quasi come se si trattasse di un addio. Elisa ha però chiarito di non voler chiudere alcun percorso con lui.

Il confronto in studio e le nuove incertezze

Una volta rientrati in studio, il confronto si è acceso ulteriormente. Ciro ha ammesso di non riuscire a spiegare del tutto ciò che prova, mentre Elisa ha dichiarato di non sentirsi la scelta finale, convinta che lui possa decidere più con la testa che con il cuore. Il tronista ha ribadito che seguirà solo le sue sensazioni.

La scelta dell'esterna e il colpo di scena

Nel momento decisivo, Maria De Filippi ha chiesto a Ciro con chi avrebbe fatto la prossima esterna: il tronista ha indicato Martina Calabrò. Tuttavia, poco dopo ha sorpreso tutti scegliendo di ballare con Elisa, lasciando grande incertezza sul suo reale orientamento emotivo. Il percorso di Ciro Solimeno si fa sempre più complesso e ricco di contraddizioni. Tra emozioni forti, dubbi e scelte apparentemente contrastanti, il pubblico resta in attesa di capire chi sarà la sua decisione finale.