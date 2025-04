Venom, Tom Hardy: "Mancava un soffio al crossover con lo Spider-Man di Tom Holland, ecco perché è saltato"

Tom Hardy è apparso nel corso di The Discourse Podcast di The Playlist e ha confermato che un crossover tra il suo Venom e lo Spider-Man di Tom Holland "era più vicino che mai" a essere realizzato prima di essere accantonato.

Il candidato all'Oscar non ha fornito una ragione specifica del perché il progetto non sia mai decollato, anche se ha alluso al fatto che aveva a che fare con le politiche dello studio.

"Ci siamo andati vicini", ha rivelato Hardy a proposito di un crossover con lo Spider-Man di Holland. "Ci siamo avvicinati il più possibile, a parte fare un film insieme, che mi sarebbe piaciuto perché sarebbe stato molto divertente".

Perché il crossover Venom/Spider-Man è stato accantonato?

Venom: una scena del film

Il conduttore, Mike DeAngelo, ha chiesto all'attore se fosse stata la politica dello studio a far fallire il crossover, e Hardy ha risposto che il progetto non è mai stato realizzato "per tutte le ragioni che avete spiegato".

Venom: The Last Dance - Tom Hardy in una sequenza

"Fondamentalmente, io l'avrei fatto per i ragazzini", ha aggiunto Hardy a proposito del motivo per cui voleva fare un progetto Venom-Spider-Man. "Perché, sapete, per quanto gli adulti amino i film di supereroi, come si può notare dagli incassi quando hanno successo, credo che i ragazzini mi ricordino costantemente quanto siano importanti questi personaggi per loro. E non capiscono le ragioni per cui i loro personaggi preferiti non appaiano nello stesso film".

Hardy ha debuttato nel ruolo di Venom nel film del 2018, che ha incassato ben 856 milioni di dollari al box-office di tutto il mondo; ha poi ripreso il personaggio in due sequel, Venom - La furia di Carnage del 2021 e Venom: The Last Dance, quest'ultimo annunciato come l'ultima avventura di Hardy nei panni del personaggio, che ha incassato 478 milioni di dollari in tutto il mondo.