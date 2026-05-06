Uomini e Donne anticipazioni: Ciro annuncia la scelta, una corteggiatrice piange

Oggi mercoledì 6 maggio negli studi di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, si è svolta una nuova registrazione del programma. In studio erano presenti anche gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Secondo quanto riportato da Lollo Magazine, Ciro Solimeno ha svelato quando sarà la scelta: la settimana prossima.

Tensione in studio: Marta scarica Diego Tavani

Nuova registrazione movimentata per Uomini e Donne, la giornata si apre subito con un colpo di scena: Diego Tavani viene lasciato da Marta, che decide di interrompere la conoscenza senza possibilità di ritorno. Una chiusura netta che accende subito il clima in studio, sotto gli occhi attenti degli opinionisti.

Scontro acceso: la dama "scaricata" non ci sta e torna in studio

Protagonista anche Massimo, che inizialmente accoglie una dama scesa per lui ma decide poi di non tenerla. La situazione però prende una piega inaspettata: la donna rientra in studio e lo affronta duramente, mostrando carattere e una forte capacità di replica. Un momento di grande tensione che anima il parterre e cattura l'attenzione del pubblico.

Mario Lenti

Ritorni e nuovi equilibri: Mario Lenti spiazza tutti

Rientra in studio Mario Lenti - tornato sul parterre nella precedente registrazione - e si torna a parlare del suo rapporto con Magda Catozzi. Nonostante le voci, lui chiarisce che tra loro non è nato nulla di concreto, ma solo un incontro occasionale durante una serata.

A sorpresa, Mario decide poi di ballare con Cinzia Paolini, rimasta senza il suo precedente riferimento dopo la fine della frequentazione con Marco. Questa scelta scatena la reazione di Gemma Galgani, che ammette di esserci rimasta male, lasciando emergere ancora una volta la sua sensibilità.

Verso la scelta: lacrime e dubbi per Elisa Leonardi

Momento cruciale anche per Ciro Solimeno, che annuncia che nella prossima registrazione farà la sua scelta finale. Intanto viene mostrata un'esterna con Martina Calabrò, caratterizzata da gesti semplici e affettuosi. Ma a colpire davvero è l'ingresso in lacrime di Elisa Leonardi: la ragazza ripete di essere convinta di che non sarà lei la scelta, come aveva detto anche nei giorni scorsi.