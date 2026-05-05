La cosa 44 anni dopo: Kurt Russell spiega finalmente cosa accade nell'ultima scena

Kurt Russell ha impiegato 44 anni prima di fare chiarezza sul significato del finale de La cosa, cult del 1982 diretto dal maestro del terrore John Carpenter.

Quando uscì nelle sale, La cosa non fu ben accolto dalla critica e anche il pubblico si divise. Da allora, tuttavia, il film basato sul romanzo breve del 1938 di John W. Campbell Jr., Chi va là? ha assunto lo status di cult anche grazie allo sforzo di Carpenter di restare fedele al materiale di partenza più del precedente adattamento, La cosa da un altro mondo del 1951.

La Cosa: Uno degli effetti speciali di Rob Bottin

Trama completa de La cosa

La storia è ambientata in una base al Circolo Polare Artico occupata da un gruppo di ricercatori americani. Dopo aver assistito al tentativo di due elicotteristi norvegesi, appartenenti alla vicina base scandinava, di abbattere un husky, concluso con la morte dei due uomini, gli americani accolgono l'husky tra i propri cani e si recano in esplorazione della base norvegese scoprendo che tutti gli scienziati sono deceduti in circostanze misteriose. Gli esploratori, guidati dal pilota di elicottero R.J. MacReady (Kurt Russell), rinvengono una misteriosa creatura sanguinolenta che portano alla base per studiarla.

Il parossismo cresce quando una serie di incidenti si verificano nella base mentre l'esperto biologo Blair (A. Wilford Brimley) scopre che la creatura in questione è viva ed è in grado di riprodursi imitando le cellule degli esseri che colonizza, uccidendoli e sostituendosi a loro. Mentre le cellule della Cosa iniziano a infettare, ad uno ad uno, i membri della spedizione scientifica, coloro che sono ancora sani cercano di distruggere la creatura, ma capire di chi fidarsi diventa sempre più difficile.

Le teorie dei fan sul significato del finale

Tra i vari segreti de La cosa , uno dei misteri riguarda il criptico finale. Dopo che la stazione di ricerca viene distrutta, restano due soli superstiti, R.J. MacReady e Childs (Keith David). Childs emerge dalle macerie e i due uomini si siedono uno di fronte all'altro nella neve. MacReady dice: "Perché non aspettiamo qui un po', vediamo cosa succede?". Questa frase è un simbolo perfetto del mistero, della narrazione e della suspense che caratterizzano La cosa.

Negli anni Sono state formulate numerose idee e teorie sul significato del finale. Tra queste, una basata sugli occhi ipotizza che alcuni personaggi umani avessero una luce particolare negli occhi a indicare che erano vivi. Un'altra teoria, legata al respiro, si interroga sulla trasparenza dell'aria gelida, che potrebbe rendere il respiro umano più limpido.

Inoltre, esiste una teoria sulla benzina, secondo la quale MacReady avrebbe riempito con benzina la bottiglia di scotch che condivide con Childs alla fine del film, in modo simile alle molotov che aveva preparato in precedenza. Il fatto che Childs beva lo scotch senza reagire potrebbe essere interpretato come un segno del suo tentativo di fingersi un essere umano.

Kurt Russell in una scena de La cosa

La spiegazione di Kurt Russell del finale de La cosa

In un'intervista con MovieWeb, Kurt Russell ha chiarito che il mistero del finale risiede nel fatto che il film parla fondamentalmente di paranoia. "Quando finalmente arrivi alla fine, ci sono questi due uomini che hanno entrambi un motivo legittimo per sospettare dell'altro, e in altre parole, è un film sulla paranoia" ha detto.

"Secondo me, la cosa più bella del film è proprio il finale" ha aggiunto. "È difficile, si potrebbero prendere cento strade diverse e dire:, 'Beh, c'era questo, o c'era quello, beh, significava quella cosa'. Tutto ciò è intenzionale, perché la sceneggiatura e la storia stessa hanno fornito lo spazio per arrivare a quel punto... più si mostra, più si porta il pubblico a pensare 'Aspetta, aspetta, aspetta'."