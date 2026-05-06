TIM Battiti Live Spring stasera su Canale 5: scaletta e cantanti della seconda puntata

Tim Battiti Live Spring torna stasera su Canale 5 con Michelle Hunziker e Alvin: ecco la scaletta completa, i cantanti ospiti e gli orari della puntata del 6 maggio.

Dopo il buon debutto della scorsa settimana, TIM Battiti Live Spring torna stasera su Canale 5, in prima serata e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

Lo speciale spin-off primaverile del celebre show musicale ha aperto con risultati importanti, conquistando 2.247.000 spettatori e il 19,45% di share.

Alla conduzione ancora Michelle Hunziker e Alvin, protagonisti delle tre serate registrate lo scorso marzo nella cornice di Piazza Trento e Trieste a Ferrara. L'evento, che ha richiamato migliaia di persone da tutta Italia, è stato anche l'occasione per celebrare i 50 anni di Radio 105, partner ufficiale della manifestazione.

La scaletta della puntata del 6 maggio

Per la seconda serata di Tim Battiti Live Spring 2026, il palco di Ferrara ospiterà numerosi protagonisti della scena musicale italiana. Tra ritorni attesi, hit del momento e volti amatissimi dal pubblico, il cast annunciato si presenta particolarmente ricco.

Ecco i cantanti e gli ospiti previsti in scaletta:

Emma

J-Ax

Francesco Gabbani

Alfa

Geolier

Fedez

The Kolors

Raf

Samurai Jay

Elettra Lamborghini

Ermal Meta

Sal Da Vinci

Rkomi

Dargen D'Amico

Sayf

Clara

Enrico Nigiotti

Eddie Brock

Nicolò Filippucci

Federica Abbate

Gemelli Diversi

Alessio Bernabei

Welo

Petit

Dove vedere Tim Battiti Live Spring

La seconda puntata andrà in onda stasera con inizio previsto tra le 21:30 e le 22:00 su Canale 5, mentre per i saluti finali bisognerà fare le ore piccole: la chiusura è prevista all'1:05 di notte. Il programma sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Dopo quella di oggi, Battiti Live Spring chiuderà ufficialmente la sua corsa con il prossimo appuntamento, in onda mercoledì 13 maggio ancora in prima serata.

Battiti Live tornerà poi tra giugno e luglio con la sua ormai famosa versione estiva, girata in alcune delle più belle località di vacanza in Puglia, e condotta ancora da Alvin e da Ilary Blasi.