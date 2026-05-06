TIM Battiti Live Spring stasera su Canale 5: scaletta e cantanti della seconda puntata

Dopo il buon debutto della scorsa settimana, TIM Battiti Live Spring torna stasera su Canale 5, in prima serata e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.
Lo speciale spin-off primaverile del celebre show musicale ha aperto con risultati importanti, conquistando 2.247.000 spettatori e il 19,45% di share.
Alla conduzione ancora Michelle Hunziker e Alvin, protagonisti delle tre serate registrate lo scorso marzo nella cornice di Piazza Trento e Trieste a Ferrara. L'evento, che ha richiamato migliaia di persone da tutta Italia, è stato anche l'occasione per celebrare i 50 anni di Radio 105, partner ufficiale della manifestazione.
La scaletta della puntata del 6 maggio
Per la seconda serata di Tim Battiti Live Spring 2026, il palco di Ferrara ospiterà numerosi protagonisti della scena musicale italiana. Tra ritorni attesi, hit del momento e volti amatissimi dal pubblico, il cast annunciato si presenta particolarmente ricco.
Ecco i cantanti e gli ospiti previsti in scaletta:
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Emma
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J-Ax
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Francesco Gabbani
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Alfa
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Geolier
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Fedez
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The Kolors
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Raf
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Samurai Jay
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Elettra Lamborghini
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Ermal Meta
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Sal Da Vinci
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Rkomi
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Dargen D'Amico
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Sayf
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Clara
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Enrico Nigiotti
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Eddie Brock
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Nicolò Filippucci
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Federica Abbate
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Gemelli Diversi
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Alessio Bernabei
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Welo
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Petit
Dove vedere Tim Battiti Live Spring
La seconda puntata andrà in onda stasera con inizio previsto tra le 21:30 e le 22:00 su Canale 5, mentre per i saluti finali bisognerà fare le ore piccole: la chiusura è prevista all'1:05 di notte. Il programma sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Dopo quella di oggi, Battiti Live Spring chiuderà ufficialmente la sua corsa con il prossimo appuntamento, in onda mercoledì 13 maggio ancora in prima serata.
Battiti Live tornerà poi tra giugno e luglio con la sua ormai famosa versione estiva, girata in alcune delle più belle località di vacanza in Puglia, e condotta ancora da Alvin e da Ilary Blasi.