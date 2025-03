The Odyssey: Tom Holland in tenuta militare sul set siciliano (FOTO)

Sguardo ravvicinato al costume da soldato della star di Spider-Man, impegnata sull'isola di Favignana, in Sicilia, dove sono in corso le riprese dell'epopea di Christopher Nolan.

Nuove foto dal set siciliano di The Odyssey. Stavolta tocca alla star di Spider-Man Tom Holland offrire uno sguardo ravvicinato al costume di scena che indossa sul roccioso set in cui Christopher Nolan sta girando la sua Odissea.

Nelle foto trapelate vediamo il 28enne Holland, insieme al collega Ryan Hurst, in tenuta da soldato. Il divo inglese indossa un'armatura metallica di foggia antica che lascia le braccia scoperte, vicino a lui l'equipaggio di quella che sembra essere una trireme greca in stile antico ormeggiata vicino alla riva.

Solo ieri erano trapelate le foto di Matt Damon, che interpreta Ulisse, protagonista del viaggio epico narrato da Nolan per fare ritorno a casa dopo la Guerra di Troia, e della fidanzata di Tom Holland, Zendaya, avvolta in una lunga tunica color sabbia in stile greco. Secondo quanto anticipato, Tom Holland veste i panni di Telemaco, il figlio di Ulisse, mentre Zendaya dovrebbe interpretare la dea greca Athena.

Che cosa sappiamo finora

Per il momento i dettagli sul film di Christopher Nolan sono scarsi. Universal ha anticipato che il film sarà "un'epica avventura mitologica girata in varie parti del mondo, tra cui Italia e Grecia, che porterà per la prima volta sul grande schermo la saga di Omero utilizzando la nuovissima tecnologia cinematografica Imax".

L'Odissea segue la storia dell'eroe greco Ulisse, re di Itaca, mentre torna a casa dopo la guerra di Troia. Credendolo morto, Penelope, la moglie di Ulisse, e il figlio Telemaco tengono a bada i vari pretendenti che competono per la mano di Penelope in assenza di Ulisse.

Si pensa che l'Odissea, una delle opere più importanti della storia della letteratura, sia stata scritta da Omero nell'VIII o VII secolo a.C.. Nel cast della versione di Nolan troviamo anche Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Mia Goth, Elliot Page, John Leguizamo e Benny Safdie in ruoli non ancora svelati.

"Sono attratto dal lavorare su larga scala perché so quanto sia fragile l'opportunità di radunare quelle risorse", ha detto Nolan in un'intervista con Time nel 2024. "So che ci sono così tanti registi là fuori nel mondo che darebbero un rene per avere le risorse che ho messo insieme, e sento di avere la responsabilità di usarle nel modo più produttivo e interessante".

Scritto da Nolan e prodotto con Emma Thomas, The Odyssey arriverà nei cinema a luglio 2026.