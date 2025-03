Spider-Man 4: Sadie Sink commenta le ipotesi legate al suo ruolo nel MCU

Sadie Sink debutterà nel MCU in occasione del film Spider-Man 4 e online si sono moltiplicate le ipotesi riguardanti il ruolo che avrà nell'atteso ritorno sul grande schermo della versione di Peter Parker interpretata da Tom Holland.

L'attrice, ospite del podcast Happy Sad Confused, ha ora commentato le teorie dei fan, pur non potendo rivelare spoiler sul progetto.

I commenti di Sadie sul suo ruolo nel MCU

La star di Stranger Things ha infatti affrontato la recente notizia insieme al giornalista Josh Horowitz. Online si è parlato della possibilità che Sadie Sink interpreti Jean Grey, personaggio che verrà coinvolto nei prossimi film dedicati agli X-Men, o Mary Jane Watson, Firestar, o Black Cat.

Sadie debutterà nei film Marvel

L'attrice ha ammesso che per lei è una novità sentire quelle notizie. Alla domanda se avesse parlato con Kevin Feige o i responsabili della Marvel della possibilità di avere il ruolo della mutante, Sadie ha aggiunto: "No. Non ho nulla da dire su tutto questo. I rumors sono davvero fighi, tuttavia. Si tratta di un'ipotesi fantastica".

Parlando del suo coinvolgimento nella Marvel, Sink ha quindi sottolineato che è super entusiasmante poter essere impegnata potenzialmente a lungo nella parte di un personaggio dei fumetti Marvel, a prescindere da quale parte avrà nei progetti.

Il futuro film dedicato a Peter Parker

La produzione non ha rivelato nessun dettaglio riguardante la trama della quarta avventura di Spider-Man che verrà diretta da Destin Daniel Cretton, in precedenza dietro la macchina da presa di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Il regista avrebbe dovuto occuparsi di Avengers: The Kang Dynasty, progetto poi abbandonato dopo il licenziamento di Jonathan Majors a causa delle accuse di violenza domestica.

Spider-Man 4 arriverà nei cinema americani il 31 luglio 2026.