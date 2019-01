The Batman uscirà nel 2021, ma Ben Affleck non ci sarà!

The Batman ha un destino ormai segnato. Warner Bros. ha annunciato le decisioni prese sulle uscite future ufficializzando la data di uscita del nuovo capitolo della saga sul Cavaliere Oscuro e l'arrivo di un nuovo interprete nel ruolo di Bruce Wayne al posto di Ben Affleck.

Il 2021 vedrà l'arrivo al cinema di un nuovo film intitolato DC Super Pets, che uscirà il 21 maggio 2021, mentre l'uscita di The Batman di Matt Reeves è fissata per il 25 giugno 2021 e Suicide Squad 2 seguirà il 6 agosto 2021. Nell'attesa i fan potranno recarsi a vedere Doctor Sleep, adattamento da Stephen King, anticipato dal 24 gennaio 2020 all'8 novembre 2019.

L'attenzione del grande pubblico è concentrata soprattutto su The Batman. Dopo aver interpretato il Cavaliere Oscuro in Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League (qui potete leggere il nostro approfondimento su tutte le incarnazioni cinematografiche di Batman), da tempo circolavano rumor che anticipavano la possibile uscita di scena di Ben Affleck. Dopo aver rinunciato alla regia di The Batman, Ben Affleck avrebbe sancito la fine della sua presenza nei panni del vigilante mascherato con un tweet in cui scrive: "Emozionato per #TheBatman nell'estate 2021, non vedo l'ora di vedere la visione di @MattReevesLA venire alla luce".

Excited for #TheBatman in Summer 2021 and to see @MattReevesLA vision come to life. https://t.co/GNgyJroMIO — Ben Affleck (@BenAffleck) 31 gennaio 2019

Confermata da una fonte vicina a Warner la notizia secondo cui The Batman, scritto e diretto da Matt Reeves, si focalizzerà su un Bruce Wayne più giovane. Ancora nessuna anticipazione sul nome dell'interprete. In un intervista pubblicata di recente, il regista Matt Reeves aveva anticipato le sue idee su The Batman spiegando: "Sarà un racconto noir con un punto di vista molto preciso. La narrazione sarà tutta sulle sue spalle e spero che sia una storia che risulterà eccitante, ma anche coinvolgente." Riguardo al personaggio, Reeves ha aggiunto che vedremo il suo Batman "molto più nel ruolo di detective rispetto al passato".

