James Gunn non ha ancora letto il copione di The Batman 2: "Lo farò in aereo, se non mi addormento"

Si avvicina il momento in cui The Batman 2 entrerà in lavorazione, ma solo se James Gunn riuscirà a leggere lo script senza addormentarsi.

Dopo lunghi mesi di lavoro, il regista di The Batman Matt Reeves ha finalmente consegnato nelle mani di James Gunn la sceneggiatura del sequel, The Batman 2, che ha scritto a quattro mani con Mattson Tomlin. Notizie di reazioni, ufficiali o ufficiose che siano, non ne abbiamo semplicemente perché Gunn ha confessato di non aver ancora letto lo script.

Dopo mesi di silenzio i fan temevano che i DC Studios avessero deciso di cancellare il sequel di The Batman, ma James Gunn e il co-CEO Peter Safran hanno smentito i rumor rassicurando i fan sul ritorno dell'Uomo Pipistrello di Robert Pattinson.

"Non ho ancora letto la sceneggiatura" ha detto il regista a Comicbookmovie.com. "Non vedo l'ora di leggerla e spero di poterla leggere sull'aereo per Londra domani, ma potrei anche addormentarmi".

Ovviamente Gunn fa riferimento alla stanchezza accumulata durante il tour promozionale del suo Superman, nei cinema italiani dal 9 luglio, e non all'ipotetica noia per la lettura dello script. Tuttavia dopo la sua precedente dichiarazione sulla lentezza di Matt Reeves, c'è chi sospetta che tra i due cineasti non corra buon sangue.

The Batman osserva Gotham City dall'alto

Che ruolo avrà il Batman di Robert Pattinson nel DCU?

Con l'arrivo di James Gunn e Peter Safran a capo della DC, The Batman e il suo seguito in via di sviluppo sono stati catalogati come progetti Altrimondi, esterni alla continuity del DCU e indipendenti. Ma c'è la possibilità che il Batman di Robert Pattinson venga confermato anche nei progetti interni allo studio? dal ruolo. Interrogato sulla questione, James Gunn ha risposto: "Sarebbe una possibilità. Dobbiamo rifletterci. Non è che non ne abbiamo mai discusso. Non direi mai zero probabilità, perché non si sa mai. Ma non è probabile. Non è affatto probabile."

Per il momento sui dettagli di The Batman 2 vige il massimo riserbo. Rumor trapelati di recente indicherebbero Hush o Mr. Freeze come cattivi del cinecomic, ma l'indiscrezione non sembra trovare alcuna conferma. In base alle precedenti dichiarazioni di Matt Reeves, ci sono buone probabilità che il film sia ambientato in inverno.

Oltre a Pattinson, si prevede il ritorno di tutti i personaggi del primo film, a eccezione dell'Enigmista di Paul Dano, oltre ad alcuni personaggi della serie spinoff The Penguin.