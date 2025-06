The Batman 2: svelata la data d'inizio delle riprese del sequel?

Sarà lunedì il giorno della consegna definitiva della sceneggiatura di The Batman 2 da parte di Matt Reeves, che dopo mesi e mesi di speculazioni e critiche, porterà il copione a Warner Bros. e ai DC Studios.

Lo script di The Batman 2 era atteso in realtà già più di un anno fa, e l'attesa è stata snervante per i fan, che avevano accolto con grande felicità la conferma del sequel subito dopo l'uscita del primo film.

L'inizio delle riprese di The Batman 2

Al momento, la data confermata per l'uscita del film è il 1° ottobre 2027, il che significa che l'amministratore delegato di Warner Bros. Discovery, David Zaslav potrà passare ben cinque anni senza un film di Batman sul grande schermo.

Robert Pattinson in The Batman

Nonostante la difesa pubblica di James Gunn nei confronti di Matt Reeves, pare che dietro le quinte ci fosse parecchia preoccupazione e nervosismo, tanto che ad un certo punto si sarebbe valutata anche la possibilità di rimpiazzare Reeves.

Le riprese, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbero iniziare nel mese di gennaio 2026.

I dubbi sull'uscita di The Batman 2 nel 2027

Nonostante sia stata confermata ultimamente, la data di uscita del 1° ottobre 2027 non è certa al 100%, soprattutto dopo tutto quello che è accaduto negli ultimi anni, tra slittamenti e imprevisti vari.

Robert Pattinson è Bruce Wayne in The Batman

È vero che il primo ciak dovrebbe concretizzarsi entro il nuovo anno, quando Robert Pattinson avrà terminato le riprese del terzo film di Dune ma i fan e gli addetti ai lavori, a questo punto del progetto, si aspettano di tutto e potrebbero verificarsi ulteriori problemi.

Nel cast del primo film, Robert Pattinson interpreta Bruce Wayne/Batman, al fianco di Colin Farrell nel ruolo del Pinguino.