Batman, il DCU potrà usare gli stessi villain dell'universo di Matt Reeves? La risposta di James Gunn

Sebbene il capo dei DC Studios, James Gunn, non abbia ancora confermato al 100% che il BatVerse di Matt Reeves, non verrà alla fine inglobato nel DCU, il regista ha recentemente dichiarato che è altamente improbabile che Robert Pattinson diventi alla fine il Batman ufficiale del DCU.

Nel corso di una recente intervista a Rolling Stone, Gunn ha precisato: "Dovremmo pensarci. Non è che non ne abbiamo mai parlato. Non direi mai che ci sono zero possibilità, perché non si sa mai. Ma non lo vedo probabile. Non è affatto probabile".

"Aggiungo anche che The Batman - Parte II non è stato cancellato", ha confermato il regista. "Questa è l'altra cosa che sento dire continuamente: che il sequel di The Batman sarebbe stato cancellato. No. Non abbiamo una sceneggiatura. Matt è lento. Lasciamogli prendere tempo. Lasciamogli fare quello che sta facendo. Dio, la gente è cattiva. Lasciategli fare le sue cose".

Il Batman del DCU vedrà l'arrivo degli stessi villain di Matt Reeves?

Quindi, supponendo che i DC Studios vadano avanti con la produzione del già annunciato Batman: The Brave and the Bold, c'è la possibilità di avere due franchise di Batman separati in contemporanea. Questa situazione ha fatto sorgere spontanea la questione dei villain che verranno utilizzati da entrambe le parti.

The Batman ha già introdotto alcuni dei principali cattivi del Cavaliere Oscuro: l'Enigmista, il Pinguino, il Joker e Catwoman, e alcuni fan si sono chiesti se questo potrebbe impedire l'utilizzo di nuove iterazioni di questi personaggi nelle prossime storie del DCU. A Gunn, quindi, è stato chiesto se ci fosse un tacito accordo tra lui e Reeves in merito ai cattivi di Batman che possono o non possono essere utilizzati.

"Sia la Saga del Crimine che il DCU fanno parte dei DC Studios se ovviamente teniamo conto di tutto. Ma non c'è una regola ferrea". Questo vorrà dire che Gunn terrà fede all'unica vera regola ferrea di questo suo nuovo corso ai DC Studios, ovvero che l'elemento più importante di ogni progetto sarà la storia e una sceneggiatura solida e completa prima delle riprese.