The Batman: Maggie Smith sarà una Alfred al femminile nel film?

Maggie Smith nei panni di una versione femminile di Alfred in The Batman: ipotesi folle?

Mentre è in corso il casting di The Batman, c'è chi sogna Maggie Smith in una versione femminile del maggiordomo/mentore Alfred.

My Old Lady: Maggie Smith nei panni di Mathilde in un primo piano tratto dal film

A lanciare la proposta è il fumettista Gerry Conway, co-creatore di The Punisher, Firestorm, Power Girl, Vixen e Ms. Marvel. Di fronte a un sondaggio su Twitter che chiedeva chi potrebbe interpretare il nuovo Alfred Pennyworth in The Batman, Conway non ha avuto incertezze e ha indicato l'inglese Maggie Smith.

Hear me out.



Maggie Smith. https://t.co/8ToF8FxCVP — Gerry Conway (@gerryconway) June 7, 2019

Nei fumetti DC, Alfred è un padre surrogato per Bruce Wayne che lo guida e lo sostiene nel momento in cui lui decide di diventare il giustiziere mascherato e protettore di Gotham City. Una presenza femminile come quella di Maggie Smith potrebbe volgere la relazione concentrando l'attenzione sul rapporto tra Bruce e la madre defunta Martha Wayne. L'unica certezza che abbiamo per il momento è che a interpretare il nuovo Bruce Wayne sarà Robert Pattinson.

Ieri è stato confermata la presenza in The Batman di ben sei villain e c'è già chi si candida per i vari ruoli. Jack Black e Josh Gad si contenderebbero il ruolo del Pinguino, la star dell'MCU Sebastian Stan si sarebbe già candidata per il personaggio dell'Enigmista mentre i fan sognano Vanessa Hudgens nei sensuali panni di Catwoman.

Nell'attesa di scoprire chi sarà il nuovo Alfred ci prepariamo a rivedere Maggie Smith sul grande schermo in Downton Abbey, adattamento cinematografico della popolare serie tv inglese dal 24 ottobre nei cinema italiani.