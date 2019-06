The Batman: Robert Pattinson incontra la Catwoman di Vanessa Hudgens in una bollente fan art

Una bollente fan art immagina l'incontro tra il nuovo protagonista di The Batman, Robert Pattinson, e Vanessa Hudgens in versione Catwoman.

Come sappiamo, l'inglese Robert Pattinson è stato scelto per incarnare il nuovo Bruce Wayne/Batman, che verrà mostrato in una versione più giovane, prima di diventare l'oscuro vigilante che tutti conoscono. Il fan artist WillGray_Art ha concretizzato i desideri dei fan, che sognano di vedere Vanessa Hudgens in versione Selina Kyle/Catwoman, immaginando un romantico incontro tra Bruce Wayne e Selina.

I rumor danno per probabile la presenza di Catwoman in The Batman insieme a quella dei villain Pinguino ed Enigmista, ma per adesso l'unico nome certo nel cast è quello di Robert Pattinson. Nulla si sa della possibilità di vedere Vanessa Hudgens nel film, ma l'attrice di recente ha postato su Intsagram le fanart che la immaginano nei panni di Catowman facendo campagna affinché l'ingaggio possa avvenire.

"Adesso sono impegnato in The Batman" ha dichiarato il regista Matt Reeves nel corso di un'intervista. "Non so come verrà chiamato il film alla fine. Aquaman è molto diverso dal Joker di Todd Phillips, che sarà diverso da Shazam! e Birds of Prey. Warner crede di non dover sviluppare un universo dove tutto sia interconnesso. Ciò che vogliono provare a fare è realizzare film di qualità con questi personaggi."

The Batman arriverà al cinema il 25 giugno 2021. Nell'attesa presto dovrebbero essere svelati nuovi dettagli sul film.

Dallo Spider-Man di Cameron al Batman di Eastwood: i cinecomic che non abbiamo mai visto