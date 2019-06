The Batman: svelati i retroscena legati alla scelta di Robert Pattinson

The Batman avrà come protagonista Robert Pattinson e un nuovo articolo svela i retroscena alla base della sua scelta da parte di Warner Bros.

Le indiscrezioni riguardanti il suo coinvolgimento nel progetto tratto dai fumetti della DC erano emerse pochi giorni prima l'apparizione dell'attore al Festival di Cannes, venendo poi confermate pochi giorni fa.

La scelta del protagonista di The Batman è stata, secondo le fonti del magazine, più rapida rispetto al passato perché il regista e sceneggiatore Matt Reeves stava già pensando a un possibile interprete mentre stava sviluppando il progetto. Fin dall'inizio si è pensato a un attore di circa 30 anni e con caratteristiche appartenenti a quelle di un giovane detective alle prime armi. Ben Affleck è quindi uscito di scena nelle prime fasi della creazione del film, mentre il regista ha pensato a Robert Pattinson come un potenziale Bruce Wayne senza sapere se fosse interessato alla parte, essendo più orientato a progetti indipendenti. I responsabili di Warner Bros. erano a favore di un suo coinvolgimento, non escludendo nemmeno Nicholas Hoult, seppur interprete di Hank McCoy nei cinecomic dedicati agli X-Men.

Reeves ha considerato le performance di entrambi gli attori e li ha incontrati nel mese di aprile, rimanendo colpito rispettivamente dalle interpretazioni in Good Time e High Life, e da quella in La favorita.

Nella settimana del 20 maggio Pattinson e Hoult hanno quindi effettuato i test screening, avendo già in precedenza raggiunto un accordo con Warner Bros. in caso uno dei due fosse stata la scelta definitiva. Robert e Nicholas hanno indossato uno dei costumi utilizzati per i film precedenti dedicati a Batman e Matt Reeves, che aveva già in mente delle caratteristiche specifiche per la sua versione di Bruce Wayne, è giunto alla sua decisione.

La produzione inizierà nei primi mesi del 2020, permettendo quindi al protagonista di raggiungere la forma fisica desiderata e ai realizzatori di creare i costumi, le scenografie e il nuovo mondo di Gotham City.

