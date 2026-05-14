The Batman 2: Matt Reeves svela il cast live su X, sorprese in arrivo?

Un intrigante aggiornamento in tempo reale, che riprenderà nelle prossime ore, ci sta rivelando conferme e sorprese nel cast del sequel di The Batman.

Robert Pattinson e Jeffrey Wright tra le riconferme di Matt Reeves
NOTIZIA di 14/05/2026

Matt Reeves ha preso la parola su X per confermare ufficialmente il cast di The Batman 2, attori e ruoli. Nessuna sorpresa nella prima ondata di post, ma l'annuncio riprenderà live nelle prossime ore perché tenete d'occhio i nostri aggiornamenti.

Mercoledì pomeriggio, il regista ha iniziato a pubblicare su X messaggi di benvenuto, con tanto di gif tratte dal primo capitolo, per annunciare ufficialmente ogni membro del cast.

Batman Copertina
Robert Pattinson nei panni di Batman

Il cast di The Batman 2

Al momento in cui scriviamo sono stati annunciati:

  • Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne/Batman
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  • Jeffrey Wright nei panni di Jim Gordon
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  • Andy Serkis nei panni di Alfred Pennyworth
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  • Colin Farrell nei panni di Oz Cobb/The Penguin
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  • Jayme Lawson nei panni di Bella Reál
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  • Gil Perez-Abraham nei panni dell'Agente Martinez
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The Batman 2, il titolo provvisorio anticiperebbe la trama: la Corte dei Gufi è in arrivo? The Batman 2, il titolo provvisorio anticiperebbe la trama: la Corte dei Gufi è in arrivo?

Quali rivelazioni ci attendono nelle prossime ore?

Anche se non è ancora stato annunciato, sappiamo che The Batman 2 vedrà l'arrivo di Sebastian Stan quasi certamente nei panni di Harvey Dent, il procuratore distrettuale di Gotham City destinato a diventare il criminale Due Facce. Nelle prossime ore avremo la conferma dei personaggi affidati a Scarlett Johansson, che dovrebbe interpretare la moglie di Harvey, Gilda Dent, ma Matt Reeves potrebbe avere qualche sorpresa in servo, e Charles Dance.

Nei giorni scorsi il regista ha svelato la prima foto della Batmobile che anticipa l'ambientazione di The Batman 2 e, probabilmente, anche il villain.

L'uscita di The Batman II è fissata al 1 ottobre 2027. Seguiteci per conoscere nuovi dettagli sul cast.