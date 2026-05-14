The Batman 2: Matt Reeves svela il cast live su X, sorprese in arrivo?

Un intrigante aggiornamento in tempo reale, che riprenderà nelle prossime ore, ci sta rivelando conferme e sorprese nel cast del sequel di The Batman.

Matt Reeves ha preso la parola su X per confermare ufficialmente il cast di The Batman 2, attori e ruoli. Nessuna sorpresa nella prima ondata di post, ma l'annuncio riprenderà live nelle prossime ore perché tenete d'occhio i nostri aggiornamenti.

Mercoledì pomeriggio, il regista ha iniziato a pubblicare su X messaggi di benvenuto, con tanto di gif tratte dal primo capitolo, per annunciare ufficialmente ogni membro del cast.

Robert Pattinson nei panni di Batman

Il cast di The Batman 2

Al momento in cui scriviamo sono stati annunciati:

Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne/Batman

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Jeffrey Wright nei panni di Jim Gordon

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Andy Serkis nei panni di Alfred Pennyworth

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Colin Farrell nei panni di Oz Cobb/The Penguin

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Jayme Lawson nei panni di Bella Reál

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Gil Perez-Abraham nei panni dell'Agente Martinez

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Quali rivelazioni ci attendono nelle prossime ore?

Anche se non è ancora stato annunciato, sappiamo che The Batman 2 vedrà l'arrivo di Sebastian Stan quasi certamente nei panni di Harvey Dent, il procuratore distrettuale di Gotham City destinato a diventare il criminale Due Facce. Nelle prossime ore avremo la conferma dei personaggi affidati a Scarlett Johansson, che dovrebbe interpretare la moglie di Harvey, Gilda Dent, ma Matt Reeves potrebbe avere qualche sorpresa in servo, e Charles Dance.

Nei giorni scorsi il regista ha svelato la prima foto della Batmobile che anticipa l'ambientazione di The Batman 2 e, probabilmente, anche il villain.

L'uscita di The Batman II è fissata al 1 ottobre 2027. Seguiteci per conoscere nuovi dettagli sul cast.