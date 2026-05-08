The Batman 2: la prima foto della Batmobile ha svelato il villain?

La Batmobile di Bruce Wayne è più rombante che mai nelle prime immagini dal set di The Batman 2 condivise dal regista Matt Reeves. Dopo una lunga, lunghissima attesa, la lavorazione del sequel di The Batman è in pieno svolgimento e Reeves ha concesso un breve sguardo dietro le quinte della pellicola che uscirà nei cinema il 1 ottobre 2027.

Che cosa mostrano le foto dal set di The Batman 2

Poche ore fa Matt Reeves ha pubblicato quella che sembra essere la prima immagine ufficiale della produzione di The Batman 2, postando su X una foto con la didascalia #SnowTires (pneumatici da neve). La foto svela un test video sulla Batmobile di cui viene mostrato il posteriore, in particolare lo pneumatico posteriore destro, e la parte anteriore.

La foto rivela, inoltre, un dettaglio molto importante sull'ambientazione mostrando l'auto in corsa per le strade di una Gotham notturna e innevata, anticipando dunque che il sequel sarà ambientato in inverno.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In risposta a un fan che ha commentato le immagini scrivendo "Questo è il massimo che hai svelato in un solo tweet. Un NUoVO RECORD!", il regista ha pubblicato un'ulteriore immagine che lo vede seduto davanti a un monitor (in realtà si intravede solo la sua gamba) con l'attrezzatura video sullo sfondo scrivendo "Era solo per divertici".

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Nei commenti, Matt Reeves ha anche confermato l'avvio delle riprese quando un fan glielo ha chiesto direttamente, rispondendo "Certo che sì!".

Le foto di Matt Reeves hanno svelato il villain di The Batman 2

La foto della Batmobile avvolta da fiocchi di neve hanno subito messo in allarme i fan, che hanno inondato i social media di speculazioni sul possibile villain del sequel, indicando per lo più Mr. Freeze come possibile cattivo.

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Un utente ha commentato "In arrivo un miliardo di post speculativi su Mr. Freeze" in risposta alla conferma dell'ambientazione invernale.

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Un fan è andato perfino oltre, proponendo Mads Mikkelsen per il ruolo di Victor Fries. Un altro utente si è rivolto direttamente a Reeves, scrivendo: "Gotham innevata? Reeves, conosco il cattivo perfetto per questa situazione".

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Al momento nessun attore è stato annunciato nel ruolo di Mr. Freeze e la produzione non ha confermato il coinvolgimento del personaggio, quindi non ci resta che attende per scoprire se le teorie dei fan si riveleranno corrette.

Che cosa sappiamo su The Batman 2

La star Robert Pattinson tornerà nei panni di Bruce Wayne, affiancato da Colin Farrell nel ruolo del villain Oz Cobb, alias Pinguino, Jeffrey Wright in quello del Commissario Gordon, e Andy Serkis nei panni del maggiordomo Alfred Pennyworth. Anche Barry Keoghan dovrebbe comparire nei panni del Joker, anche se non sappiamo ancora quanto spazio avrà nel film.

Durante una recente intervista con Comicbookmovie.com, Robert Pattinson ha promesso che The Batman 2 sarà "un film di Batman davvero diverso. La sceneggiatura è fantastica. È incredibile, perché il primo film era un po' diverso dagli altri, e questo lo è ancora di più. Spero che il pubblico ne rimanga piacevolmente sorpreso."

The Batman, Robert Pattinson è Bruce Wayne in una delle prime immagini del film

Le sue parole hanno alimentato teorie secondo cui il sequel potrebbe svolgersi in un'unica location, traendo ispirazione dall'acclamata graphic novel di Grant Morrison Arkham Asylum.

Un report ha, inoltre, rivelato che la trama del sequel vedrà coinvolti il procuratore distrettuale Harvey Dent (Sebastian Stan), il commissario James Gordon (Jeffrey Wright) e Batman, che stringono una difficile alleanza per smascherare un serial killer e debellare il potere radicato della mafia in città. Più di recente il titolo di lavorazione del film,Semper Vigilans, ha alimentato le speculazioni su un possibile coinvolgimento della Corte dei Gufi.

E poi è stato annunciato l'arrivo di Scarlett Johansson, che secondo le anticipazioni dovrebbe interpreterà Gilda Dent, ma potrebbe anche rivelarsi una versione di Phantasm. Insomma, le ipotesi sul tavolo sono tante, ma per il momento la segretezza intorno al progetto non ci permette di saperne di più.