The Batman: Catwoman, il Pinguino, Firefly e l'Enigmista saranno i villain del film!

The Batman, il film con protagonista Robert Pattinson, mostrerà Catwoman, il Pinguino, Firefly e l'Enigmista in azione nella città di Gotham!

The Batman ha trovato i suoi villain: il regista e sceneggiatore Matt Reeves ha infatti deciso di inserire nella trama dell'atteso cinecomic Catowman, il Pinguino, Firefly e l'Enigmista.

Il film avrà come protagonista Robert Pattinson e permetterà di raccontare le origini dell'eroe di Gotham City e dei suoi nemici, mostrati in un'inedita versione sul grande schermo.

Secondo quanto dichiarato dal sito Geeks Worldwide, in The Batman l'Enigmista sarà il villain principale e la versione cinematografica viene descritta come "un genio del crimine a Gotham City che ama inserire degli enigmi e dei rebus nei suoi progetti malvagi, lasciandoli come indizi che le autorità devono risolvere". I responsabili del casting stanno valutando attori di ogni origine etnica e di età compresa tra i 30 e i 45 anni per la parte.

Il Pinguino sarà invece "un boss della mafia, un uomo basso e obeso con un naso lungo e che utilizza degli ombrelli high tech come armi". Il regista non ha definito l'etnia del possibile interprete, indicando semplicemente che deve avere un'età tra i 20 e i 40 anni.

L'affascinante Catwoman sarà poi una ladra che indossa "un costume intero e usa come arma una frusta", mentre l'aspetto etnico non è per ora determinante e l'attrice che interpreterà questo ruolo iconico dovrà avere tra i 20 e i 30 anni.

Il quarto nemico di Batman ad apparire sul grande schermo sarà Firefly, il cui obiettivo è "dare fuoco a tutti i luoghi in cui non ha avuto il privilegio di entrare quando era un bambino orfano". L'età di chi vorrà cercare di ottenere la parte sarà compresa tra i 20 e i 30 anni.

La descrizione diramata in vista dei casting conferma quindi la presenza dei villain apparsi in Batman - il ritorno con il volto di Michelle Pfeiffer e Danny DeVito, mentre è stato Jim Carrey a interpretare l'Enigmista in Batman Forever, il cinecomic che era stato firmato dal regista Joel Schumacher.

Si tratterà invece del debutto assoluto di Firefly sul grande schermo dopo l'apparizione nel videogame Batmah: Arkham Origins.

La star di The Batman, come ormai è noto, sarà Robert Pattinson che porterà in vita un Bruce Wayne più giovane rispetto ai precedenti adattamenti cinematografici dei fumetti e impegnato a utilizzare il suo grande talento come detective.

L'uscita di The Batman è fissata per il 25 giugno 2021.

