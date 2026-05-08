The Batman, Zoë Kravitz attacca Hulu per un post scomodo sulla sua relazione: "Siete sgradevoli"

Zoë Kravitz, la Catwoman di The Batman, ha pubblicamente "graffiato" Hulu per aver cercato di cavalcare l'hype sul suo imminente matrimonio con Harry Styles, utilizzando l'immagine di un personaggio che lo stesso streamer aveva deciso di "far fuori" nel 2020. Una mossa che l'attrice ha digerito malissimo, riaccendendo vecchi rancori mai del tutto sopiti.

Nessuno tocchi il ragazzo di Zoë Kravitz

Quando si tratta di difendere il proprio lavoro e la propria privacy, Zoë Kravitz, non usa guanti di velluto. Tutto è iniziato con un post su Instagram, pubblicato da Hulu a fine aprile e poi frettolosamente rimosso, che mostrava uno scatto di Robyn Brooks - la protagonista della serie High Fidelity - con una didascalia che recitava: "Robyn ha sicuramente 'Kiss All the Time, Disco Occasionally' nella sua playlist".

The Batman: Zoë Kravitz in The Batman

Un riferimento fin troppo esplicito all'ultimo album di Harry Styles, uscito a marzo, e soprattutto al fatto che i due siano ufficialmente promessi sposi. La risposta della Kravitz non si è fatta attendere: "Questo è di cattivo gusto", ha commentato taggando direttamente il servizio streaming. Per l'attrice di The Batman, vedere il proprio personaggio usato come "esca" per i fan di Styles da parte di chi ha cancellato lo show dopo una sola stagione è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

La tensione tra la Kravitz e Hulu affonda le radici nel 2020, quando lo streamer decise di chiudere High Fidelity nonostante l'ottimo riscontro di critica e pubblico. Già all'epoca, Zoë non aveva risparmiato frecciate velenose, criticando la piattaforma per la scarsa rappresentazione di donne di colore nei ruoli principali.

Vedere oggi quel progetto riesumato solo per fare gossip sul suo legame con Styles - confermato ufficialmente ad aprile dopo otto mesi di frequentazione - è sembrato a molti un paradosso comunicativo. La Kravitz, che ha appena finito di girare Blink Twice, sembra determinata a proteggere la sua nuova vita con il cantante inglese (32 anni) da operazioni commerciali ritenute sciatte.

Una serie cult che non trova pace

High Fidelity, adattamento al femminile del romanzo di Nick Hornby e del film con John Cusack (dove curiosamente appariva anche Lisa Bonet, madre di Zoë), resta un tasto dolente per i fan. Il cast, che includeva nomi del calibro di Da'Vine Joy Randolph e Kingsley Ben-Adir, aveva creato un piccolo gioiello pop che Hulu ha smesso di sostenere troppo presto.

High Fidelity: Zoë Kravitz in una foto

Il commento della Kravitz ha trovato subito l'appoggio silenzioso dei colleghi, ricordando a tutti che Robyn Brooks meritava una seconda stagione, non una menzione in un post di marketing opportunistico.

Mentre Hulu si è chiusa in un silenzio stampa dopo la figuraccia social, Zoë continua a guardare avanti, ma con la guardia sempre alta: se pensate di usare il suo fidanzamento per fare clic facili, preparatevi a essere "stronati" pubblicamente.