The Batman: Andy Serkis nel cast, Chloe Moretz sarà Catwoman?

Andy Serkis e Chloe Moretz sarebbero prossimi a unirsi al cast di The Batman, con la Moretz nel ruolo, pare, di Catwoman?

Black Panther: Andy Serkis in una foto del film

Il casting di The Batman è in corso. Il film potrebbe fungere da mini-reunion de Il pianeta delle scimmie con l'arrivo di Andy Serkis che sarebbe prossimo a tornare a collaborare col regista Matt Reeves nel film DC Comics.

Batman: tutti i film sull'uomo pipistrello

Venezia 2018: Chloë Grace Moretz al photocall di Suspiria

Il rumor in questione dà per certa la presenza dell'inglese Serkis nel cast senza, però, specificare il ruolo per cui sarebbe stato scelto. Lo scorso anno Andy Serkis si era reso disponibile a seguire Matt Reeves in qualunque franchise dichiarando: "Arriverei fino al limite del universo creato insieme a Matt Reeves, è il regista più geniale. Lavorerei a ogni progetto con lui, lo adoro e siamo molto amici, intimi amici, credo che sia davvero straordinario."

Ad affiancare Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne/Batman sarebbe, inoltre, in arrivo Chloe Moretz nel ruolo di Catwoman. Per adesso la presenza dell'attrice americana sarebbe tutt'altro che certa, ma secondo un rumor la Moretz sarebbe la prima scelta di Warner per il ruolo di Catwoman.

Per quanto riguarda gli altri villain di cui è stato anticipato l'arrivo in the Batman, Josh Gad ha dichiarato che non sarà lui a interpretare il Pinguino. Si vocifera l'ipotesi di Dave Bautista nel ruolo di Bane e la possibilità di un maggiordomo Alfred donna interpretato dalla divina Maggie Smith, mentre Macaulay Culkin potrebbe calarsi nei panni del Joker. Restiamo in attesa di conferme.

The Batman arriverà nei cinema il 25 giugno 2021.

Robert Pattinson è il nuovo Batman: 5 film per ricredersi sull'attore di Twilight