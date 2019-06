The Batman: Macaulay Culkin vuole ottenere il ruolo del Joker?

The Batman avrà tra i villain mostrati in azione il Joker e Macaulay Culkin potrebbe aver espresso il suo desiderio di interpretare l'iconico personaggio nel film diretto da Matt Reeves.

A sostenere la sua candidatura per la parte in The Batman ci sono anche innumerevoli fan e l'artista Bryan Zap che ha condiviso online un ritratto dell'attore in versione Joker, ottenendo un risultato molto convincente.

Macaulay Culkin è diventato una star del cinema quando era solo un bambino, negli anni Novanta, grazie al cult Mamma, ho perso l'aereo e al successivo sequel. L'attore ha poi recitato in film come Papà ho trovato un amico, L'innocenza del diavolo, Io e zio Buck e Richie Rich - Il più ricco del mondo. Nel 1995 Culkin ha però deciso di concedersi una lunga pausa dal mondo del cinema, ritornando poi nel 2003 in alcuni progetti per il piccolo e grande schermo. Macaulay ora sembrerebbe però determinato ad affiancare Robert Pattinson nel nuovo adattamento delle avventure di Bruce Wayne e dei suoi nemici ambientate a Gotham City e ha condiviso un'immagine in cui ha scritto "Con Brie Larson ha funzionato", aggiungendo poi "Non credete a ciò che leggete su Internet".

La star di The Batman, come ormai è noto, sarà Robert Pattinson che porterà in vita un Bruce Wayne più giovane rispetto ai precedenti adattamenti cinematografici dei fumetti e impegnato a utilizzare il suo grande talento come detective.

L'uscita di The Batman è fissata per il 25 giugno 2021.

