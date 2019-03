Secondo una nuova teoria, in The Avengers Thanos avrebbe inviato Loki a invadere la Terra per colpa di Captain Marvel. La teoria in questione è stata formulata dopo la visione di Captain Marvel che, come sappiamo, è ambientato nel 1995. Nel film viene rivelato che la Terra è stata invasa dagli alieni ben prima che i Chitauri penetrassero attraverso un buco temporale per attaccare New York. Con i Kree e gli Skrulls, un'invasione più sottile è iniziata con il loro arrivo sul pianeta C-53.

Una delle principali rivelazioni di Captain Marvel riguarda il MacGuffin al centro del film: lo strumento che alimenta un motore in grado di viaggiare più veloce della luce altri non è se non il Tesseract, cioè la Gemma dello Spazio. E' grazie a una delle sei Gemme dell'Infinito finite nelle mani di Thanos durante Avengers: Infinity War che Carol Danvers acquisisce i suoi straordinari poteri ed è sempre il Tesseract la ragione per cui Thanos ha inviato Loki sulla Terra in The Avengers. La Gemma dello Spazio ha una lunga storia sulla Terra, visto che ha avuto un ruolo centrale anche in Captain America: il primo vendicatore, ma è a causa della scoperta fatta in Captain Marvel che Thanos potrebbe aver deciso di inviare le sue milizie sulla Terra.

Così come la Gemma della Mente ha dato i poteri a Scarlet Witch e Quicksilver, la Gemma dello Spazio è all'origine del potere di Captain Marvel e tutto questo è avvenuto nella stessa esplosione che le ha cancellato i ricordi della sua vita sulla Terra. Secondo una nuova teoria, proprio questa esplosione avrebbe dato il via agli eventi che porteranno Loki a New York in cerca della Gemma dello Spazio, ma questa potrebbe non essere l'unico scopo del Titano Pazzo.

Nei 22 film che andranno a comporre la Infinity Saga, nonostante l'attenta pianificazione, Marvel non ha mancato di inserire alcune incongruenze temporali e buchi di plot. Thor doveva essere il primo contatto dello SHIELD con la vita aliena, ma Captain Marvel ha rivelato che in realtà sia Nick Fury che Phil Coulson hanno incontrato gli alieni molo prima dell'arrivo di Thor. nello stesso modo l'invasione di Loki sulla Terra in The Avengers non avrebbe senso ora che il piano di Thanos è stato rivelato.

Thanos ha inviato Loki a recuperare la Gemma dello Spazio sulla Terra, ma gli ha fornito la Gemma della Mente per aiutarlo nel suo scopo e alla fine del processo il Totano non solo non ha ottenuto ciò che voleva, ma ha perso anche la Gemma che già possedeva. Ad aggiungere ulteriore confusione, la descrizione del personaggio di Loki sul sito Marvel suggeriva che il suo essere un villain in The Avengers era dovuto all'influenza dello Scettro, che successivamente favorirà la sua redenzione. ecco che il piano di Thanos si fa inutilmente complicato e poco fruttuoso.

Prima che gli Avengers facessero la loro comparsa per offrire la loro protezione alla Terra nel 2012 in The Avengers, Captain Marvel aveva fatto un'importante proclama di fronte a Ronan l'Accusatore e all'intero Impero Kree. Alla fine di Captain Marvel, dopo aver distruttore le bombe destinate alla Terra, Carol Danvers ha usato i suoi piteri per mettere in fuga Ronan lasciando intendere che l'intera galassia è sotto la sua protezione. Questo potrebbe spiegare il motivo per cui nessuna razza aliena ha cercato di invadere la Terra prima della Battaglia di New York.

In Guardiani della Galassia apprendiamo la notizia dell'alleanza tra Ronan e Thanos e dei legami tra il Titano e l'Impero Kree perciò ci sembra inevitabile che Thanos non solo conosca Captain Marvel, ma sia consapevole della presenza della Gemma dello Spazio sulla Terra. Ciò spiegherebbe non solo la ragione per cui la Terra è diventata un suo bersaglio, ma anche perché Thanos ha inviato Loki piuttosto che muovere l'attacco personalmente.

