Chris Evans: i 13 migliori film dell’attore, da Captain America a Cena con delitto

I film da non perdere di Chris Evans: da Captain American a Cena con delitto, fino a Snowpiercer e Before We Go.

Classe 1981, faccia da cucciolo, un fisico ben piazzato. Così si presenta Chris Evans, nativo di Boston, Massachusetts, figlio di un dentista e di una ballerina italoamericana nonché nipote del politico Mike Capuano. Ha sangue anche irlandese in famiglia, due sorelle, Carly e Shanna, e un fratello, Scott, e una passione per la recitazione scoperta fin da adolescente alla Lincoln-Sudbury Regional High School, per poi trasferirsi a New York, dove frequenta la Lee Strasberg Theatre and Film Institute, col sogno di sfondare, riuscendoci. Arrivaa nel firmamento di Hollywood, protagonista dei più remunerativi blockbuster degli ultimi anni. Ma, nonostante il bel faccino, Chris Evans ha provato in più occasioni a giocare con questo suo ruolo. Interessato al buddismo e icona della comunità LGBT poiché sostenitore dei loro diritti, andiamo a (ri)scoprire i 13 migliori film di Chris Evans in questo nostro speciale.

1. Non è un'altra stupida commedia americana (2001)

Non è un'altra stupida commedia americana: Chris Evans nella scena cult

Nel 2001 Joel Gallen dirige un giovanissimo Chris Evans in Non è un'altra stupida commedia americanaa (Not Another Teen Movie), un film che fin dal titolo vuole parodiare i teen movie dell'epoca. Citando Kiss Me, American Pie, Cruel Intentions, 10 cose che odio di te, Porky's, Ragazze nel pallone, Giovani, pazzi e svitati, Mai stata baciata, American Beauty, Varsity Blues, Quasi famosi, Sixteen Candles, Breakfast Club, Bella in rosa, Grease, Risky Business e molti altri. Già cult la scena di Evans con la panna... e null'altro addosso.

2. I Fantastici Quattro & I Fantastici Quattro e Silver Surfer (2005 e 2007)

Chris Evans in una scena de I Fantastici 4

Chris Evans non è sempre stato Captain America nel mondo Marvel. Sei anni prima infatti è stato Johnny Storm alias la Torcia Umana nelle due pellicole dirette da Tim Story dedicate ai Fantastici 4 di Stan Lee e Jack Kirby, la prima famiglia fumettistica. Al tempo proprietà della 20th Century Fox così come gli X-Men, distaccati da quello che sarebbe stato il Marvel Cinematic Universe. Successi al botteghino ma non di critica, I Fantastici Quattro & I fantastici Quattro e Silver Surfer che non potevamo non citare nella nostra classifica vedevano accanto all'attore Jessica Alba nei panni della sorella Sue Storm, Ioan Gruffudd, Michael Chiklis e Julian McMahon.

Fantastic Four: tutto quello che sappiamo finora sul reboot dei Marvel Studios

3. Il diario di una tata (2007)

Scarlett Johansson e Chris Evans in una scena di The Nanny Diaries

Shari Springer Berman e Robert Pulcini dirigono Il diario di una tata (The Nanny Diaries), tratto dall'omonimo romanzo chick lit di Emma McLaughlin e Nicola Kraus e presentato fuori concorso a Venezia. Annie Braddock (Scarlett Johansson) è una ragazza di provincia del New Jersey che, nonostante la laurea in economia e la passione per l'antropologia, non riesce a trovare lavoro finché non viene presa come tata per una ricca famiglia dell'Upper East Side di New York. Dovrà ambientarsi nella nuova casa e nella nuova vita, che include l'affascinante Hayden (Evans), rampollo e corteggiatore che non si arrende.

4. Scott Pilgrim vs. the World (2010)

Chris Evans in una scena del film Scott Pilgrim vs. The World

Film cult di Edgar Wright così come lo è stato il fumetto omonimo di Bryan Lee O'Malley da cui è tratto, Scott Pilgrim vs. the World è un tripudio di cultura pop, nerd e geek infarcita di una storia d'amore dolce al sapore di videogioco e di un'ambientazione inedita canadese. Scott Pilgrim si innamora di Ramona Flowers ma scopre che per conquistarla deve sconfiggere la Lega dei Sette Malvagi Ex. Tra questi c'è Lucas Lee (Evans), secondo dei Malvagi Ex, skater e star del cinema. Sarà proprio una gara di skate quella in cui Scott sfiderà Lucas. È tornato insieme all'intero cast a doppiare anche la serie anime per Netflix, Scott Pilgrim Takes Off nel 2023.

Scott Pilgrim vs. the World: per il decennale una super edizione blu-ray da rompere i timpani

5. Captain America: il primo Vendicatore (2011)

Chris Evans prima della trasformazione in Captain America: il primo vendicatore

Il 2011 è l'anno che segna l'avvio e l'arrivo di Captain America al cinema nel Marvel Cinematic Universe che si stava facendo largo tra i blockuster. Origin story diretta da Joe Johnston, Captain America: il primo vendicatore (Captain America: The First Avenger) vede Chris Evans tornare alla Casa delle Idee ma con un altro ruolo, che sarà quello che gli rimarrà appiccicato addosso così come nel cuore dei fan. Steve Rogers, ragazzo mingherlino del 1942 di Brooklyn - per cui venne usata la CGI sul corpo muscoloso di Evans - diventa un Super Soldato attraverso un siero misterioso che l'esercito statunitense sta sperimentando per dare coraggio ai propri ragazzi e vincere la guerra. Memorabile la sua amicizia con Bucky Barnes (Sebastian Stan) e la sua storia d'amore bloccata nel tempo con Peggy Carter (Hayley Atwell). Ah sì, ha anche le chiappe più belle d'America come gli ricorderà in seguito Iron Man!

6. The Avengers (2012)

Chris Evans in una scena del film The Avengers

Captain America è un supereroe da congelare nel tempo per riportarlo al presente del 2012. Dopo aver affrontato Teschio Rosso, lo spietato ufficiale di Adolf Hitler che voleva impadronirsi del misterioso Tesseract e usarlo come arma per annientare il mondo, se lo ritrova in mano a Loki nel primo The Avengers, prima volta nella storia in cui Joss Whedon riuscì a riunire i più potenti eroi della Terra in un unico film team-up dopo che c'erano stati i vari stand-alone di presentazione del MCU. Chris Evans, come del resto gli altri, non manca di brillare accanto a Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson (che ritrova) e Jeremy Renner. Cult la sequenza che li vede imbracciare le armi al centro di New York.

7. Snowpiercer (2013)

Snowpiercer: Chris Evans è Curtis

Nella sua carriera Chris Evans ha lavorato anche col Maestro Bong Joon-ho prima del successo di Parasite, nel suo primo film americano. Snowpiercer, adattamento del graphic novel Le Transperceneige, fumetto di fantascienza post-apocalittica, scritto e disegnato da Jacques Lob e Jean-Marc Rochette. Ambientata completamente su un treno in continua corsa in un futuro distopico durante una Nuova Era Glaciale, fatto di diverse classi sociali lungo i vagoni, la pellicola prende il via con una ribellione in corso dei meno abbienti, guidata proprio dal personaggio di Chris Evans, Curtis Everett.

8. Captain America: The Winter Soldier (2014)

Captain America: The Winter Soldier - Tensione tra Scarlett Johansson e Chris Evans

I fratelli Anthony e Joe Russo iniziano la collaborazione con Chris Evans (lo ritroveranno anche in The Gray Man per Netflix) nell'apprezzato sequel di Captain America, Captain America: The Winter Soldier, ancor più del primo capitolo e in generale tra i titoli più lodati del MCU. Questo grazie all'elemento spionistico messo in campo, in cui nessuno è chi dice di essere, e spetta proprio a Cap svelare una cospirazione ai piani alti del governo statunitense da parte dell'Hydra, la pericolosa associazione criminale di Teschio Rosso, durante la quale si troverà a scontrarsi col suo ex migliore amico Bucky Barnes ora Soldato d'Inverno col lavaggio del cervello fatto dal nemico.

9. Before We Go (2014)

Chris Evans in una scena del film Before We Go

Debutto alla regia di Chris Evans, che ha voluto mettersi alla prova dietro la macchina da presa, e presentato in anteprima al Toronto Film Festival, Before We Go vede protagonisti lui e Alice Eve. Brooke perde l'ultimo treno diretto a Boston e, dopo essere stata derubata, si ritrova da sola e senza un soldo Grand Central Station. Lì conosce un musicista squattrinato, Nick, che si offre di aiutarla. Passeranno tutta la notte insieme scoprendo molto l'uno dell'altra e affrontando il mattino con una nuova consapevolezza.

10. Gifted - Il dono del talento (2017)

Gifted: Chris Evans e Mckenna Grace nella prima foto ufficiale

Gifted - Il dono del talento è un film diretto da Marc Webb in cui Evans è co-protagonista accanto a Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Jenny Slate ed Octavia Spencer. La trama segue la vita di una bambina di sette anni a Tampa in Florida, dotata di una peculiare capacità intellettuale, che si troverà al centro di una battaglia legale per la sua custodia tra suo zio (Evans) e sua nonna. Un altro ruolo più affettivo e sentimentale e meno action, più improntato sui rapporti e sulle parole e meno sul suo bel faccino, per variare la filmografia completa di chris Evans.

Chris Evans e Paul Rudd, protagonisti di Civil War: "Capitan America in realtà è un insicuro"

11. Captain America: Civil War e Avengers: Endgame (2016 e 2019)

Avengers: Endgame, Captain America in lacrime

Anthony e Joe Russo tornano a dirigere Chris Evans come Super Soldato nel terzo capitolo dedicato al Primo Vendicatore, Captain America: Civil War, che è di fatto un passo a due accanto all'Iron Man di Robert Downey Jr. e mostra la presa di posizione ferma e ribelle da parte del personaggio finora paladino della giustizia e della legalità, a cui Evans è riuscito a donare quell'unione tra bravo ragazzo della porta accanto e ideale di patriottismo che sa anche essere autocritico. Questo vale anche per i due film che chiudono la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. In quest'ultimo Evans ha tra le sequenze più emozionanti e toccanti nel mostrare la vita e il trauma del mondo e dei Vendicatori dopo il blip.

12. Cena con delitto - Knives Out (2019)

Chris Evans in una scena del film Cena con delitto - Knives Out

Primo capitolo del franchise giallo di Rian Johnson, Cena con delitto - Knives Out riunisce un cast stellare composto da Daniel Craig, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell e Christopher Plummer. Chris Evans interpreta Hugh, il rampollo della famiglia Drysdale, al centro della trama, la pecora nera, che si alleerà con il personaggio della de Armas, l'infermiera Marta, per aiutarla a scoprire la verità sulla morte del suo anziano datore di lavoro, ovvero suo nonno.

Ghosted, Chris Evans: "Ana de Armas è una star: non come me!"

13. Ghosted (2023)

Ghosted: Chris Evans in una scena del film

Il regista di Rocketman e Bohemian Rhapsody Dexter Fletcher dirige Evans e Ana de Armas, riunendoli dal set di Cena con delitto, per una commedia romantica sui generis che presto si trasforma in un action spionistico, prendendo le caratteristiche da entrambi i generi. Chris Evans però non interpreta l'agente segreto bensì Cole, il bravo ragazzo di campagna che non ha mai viaggiato e si ritrova catapultato in un giro intorno al mondo, inseguito da pericolosi trafficanti, quando conosce l'affascinante e misteriosa Sadie, che presto si rivelerà un'agguerrita spia.