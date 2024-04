Tom Hiddleston: 'Nel mio primo contratto con Marvel ero stato ingaggiato per interpretare Loki... o Thor'

Tom Hiddleston ha rivelato che, se Chris Hemsworth non avesse funzionato come Thor, il ruolo sarebbe andato a lui.

Non è un segreto che Tom Hiddleston abbia fatto un'audizione per il ruolo di Thor prima di essere scelto per il ruolo di Loki, ma adesso l'attore inglese ha rivelato che i Marvel Studios avrebbero deciso di mantenere aperte entrambe le opzioni.

Durante una recente apparizione nel podcast Seaman Says, Hiddleston ha rivelato l'esistenza di una clausola nel primo contratto che aveva firmato con Marvel nel lontano 2009.

Chris Hemsworth e Tom Hiddleston nel film Thor

"Era davvero curioso", ha spiegato "Questo è normale nel settore, ma in sostanza, hanno pre-negoziato il mio contratto prima dell'audizione e io l'ho firmato. Nel contratto si leggeva 'I Marvel Studios hanno il diritto di ingaggiare Tom Hiddleston per il ruolo di...' e c'era uno spazio vuoto. E qualcuno aveva scritto 'Thor/Loki.'"

Alla fine Chris Hemsworth è stato scelto per il ruolo di Thor, mentre Tom Hiddleston è stato ingaggiato per quello di Loki. Oggi è impossibile immaginare qualcun altro in entrambi i ruoli, ma Hiddleston ha rivelato che all'epoca i Marvel Studios avevano deciso di tenere la porta aperta per lui, conservando la possibilità di affidargli il ruolo di Thor se le cose non avessero funzionato con l'allora sconosciuto attore australiano.

"Dopo poco tempo, hanno chiamato me e Chris Hemsworth lo stesso giorno e hanno detto: 'Guardate, costruiremo questi due personaggi insieme, li presenteremo allo stesso tempo, e farete questo viaggio incredibile.' Perché sia io che Chris pensavamo di fare un'audizione per un solo film. Ricordo di essere stato chiamato nell'ufficio di Kevin Feige per la prima volta e lui disse: 'Guarda, congratulazioni... Loki è un ruolo fantastico e Thor sarà un film fantastico, ma voglio parlarti di Avengers...'".

Un viaggio incredibile durato oltre dieci anni

Tom Hiddleston in una sequenza del film Thor, di Kenneth Branagh

Kevin Feige ha esposto a Tom Hiddleston il suo piano per la Fase 1, culminato con l'incontro tra gli eroi più potenti della Terra in The Avengers per combattere Loki. "Quando sono uscito dal suo ufficio fluttuavo, letteralmente. Immaginavo che la mia vita stesse per cambiare radicalmente, e così è stato."

Dopo la sua sconfitta nel film del 2012, Loki è tornato in Thor: The Dark World e ha rubato il trono a Odino dopo aver simulato la sua morte. Il Dio dell'Inganno è stato poi smascherato in Thor: Ragnarok prima di morire per mano di Thanos in Avengers: Infinity War.

Un viaggio indietro nel tempo in Avengers: Endgame ha dato al cattivo una seconda possibilità, dando il là alla serie Loki, che vede il personaggio protagonista assoluto al centro del Multiverso.