Marvel: Joss Whedon ha costretto Samuel L. Jackson a infrangere la regola che si era dato per Nick Fury

Samuel L. Jackson ha infranto l'unica regola che si era dato per interpretare Nick Fury nel MCU a causa di un diverbio con il regista Joss Whedon. L'aneddoto è stato svelato nel libro MCU: The Reign of Marvel Studios che racconta dello scontro tra l'attore e Whedon sul set di The Avengers.

Il libro coscritto da Joanna Robinson, Dave Gonzales e Gavin Edwards racconta che un giorno Mark Ruffalo e Jackson erano arrivati in anticipo sul set di Albuquerque per presentare delle obiezioni riguardo ad alcune parti del copione. In particolare Samuel L. Jackson lamentava il fatto che il regista non avesse mantenuto gli accordi precedentemente presi con lui.

Ecco quanto riportato nel libro: "Quando Whedon si era consultato con Jackson prima di scrivere la sceneggiatura, l'attore allora sessantaduenne aveva fatto una sola richiesta su Nick Fury: non voleva correre. Ma poi Jackson tirò fuori il suo copione e indicò una scena in cui Fury correva sul ponte dell'Helicarrier con un lanciarazzi. 'Cosa c'è scritto qui? C'è scritto che io corro!". Secondo il racconto, la risposta di Whedon fu brusca ma sorprendentemente efficace: "Solo una volta. Si corre una volta sola". Alla fine però l'attore ha accettato il compromesso e i due hanno risolto l'alterco in modo scherzoso.

Lavorare con Joss Whedon, un incubo

Joss Whedon si aggiunge all'elenco dei registi più difficili di Hollywood con cui lavorare, dato che sempre più attori e colleghi hanno raccontato le loro spiacevoli esperienze con lui. Oltre alle rilevazione del cast e della troupe di Buffy l'ammazzavampiri sulle richieste irragionevoli fatte dallo showrunner e sul clima tossico che aveva costruito sul set di Buffy, anche l'attore Ray Fisher ha raccontato che il regista usava scontrarsi spesso con tutte le star di Justice League. Sul set di quest'ultimo film, il regista è stato addirittura incolpato di aver minacciato Gal Gadot, interprete di Wonder Woman/Diana Prince, motivo per cui l'attrice israeliana ha successivamente dichiarato che non avrebbe mai più lavorato con Whedon in futuro.