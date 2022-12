Stasera in tv: film e programmi di martedì 13 dicembre da non perdere

La programmazione delle tv in prima serata di martedì 13 dicembre 2023 permetterà di scegliere tra numerosi programmi, film e serie in grado di accontentare tutte le esigenze di chi vuole trascorrere qualche ora in relax.

Mentre continua, per la gioia degli appassionati, il Mondiale di Calcio in Qatar, Rai2 propone il film Herbie - Il Super Maggiolino, mentre Canale 5 offre in chiaro il film di Downton Abbey che ha riportato sugli schermi i personaggi creati da Julian Fellowes dopo la chiusura dell'amata serie. Il successo ottenuto dal lungometraggio ha quindi portato alla produzione di un sequel che ha regalato ai fan un altro capitolo della storia che segue una famiglia nobile e lo staff di persone al loro servizio.

La7, alle 21.15, manderà invece in onda il thriller con John Travolta intitolato La figlia del Generale, mentre Italia 1 trasmetterà la nuova puntata della trasmissione Le Iene.

In attesa di rivederlo sul grande schermo come assoluto protagonista con The Whale, che gli ha fatto conquistare una nomination ai Golden Globe, su 20 Mediaset sarà possibile apprezzare la bravura di Brendan Fraser grazie alla messa in onda di La mummia, il ritorno.

Rai 4 trasmetterà poi il thriller Ossessione Omicida, con star Idris Elba e Taraji P. Henson.

Rai5, a partire dalle 20.15 proporrà invece l'apprezzato film drammatico L'insulto, che offre un approccio originale al tema dello scontro tra palestinesi e libanesi cristiani. Iris mosterà in prima serata Il colore viola, diretto da Steven Spielberg, mentre La5 prosegue la programmazione già in atmosfera natalizia grazie a Hearts of Christmas.

I migliori film stasera in tv

Downton Abbey, la recensione: il ritorno "regale" di un fenomeno televisivo

I programmi, le fiction e serie questa sera in tv

Rai 1 ore 19.45 - Semifinale FIFA World Cup Qatar 2022

Rai 3 ore 21.20 - #Cartabianca

Italia 1 ore 21.20 - Le Iene

Italia 2 ore 20.25 - I Griffin

Top Crime ore 20.12 - CSI Miami

Mediaset Extra 20.10 - Grande Fratello Vip 7

Sky Uno ore 20.15 - Alessandro Borghese - 4 ristoranti

Sky Atlantic HD ore 20.10 - Il Grande Gioco

Il Grande Gioco, la recensione: se il business del calcio diventa una serie thriller