Temptation Island, Tony Renda e Jenny Guardiano si sono separati al falò di confronto? Le ultime segnalazioni

L'ultima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia ha portato più delusioni che speranze alle coppie partecipanti, giunte in Sardegna con l'intento di salvare le loro relazioni. Tra queste, anche Tony Renda e Jenny Guardiano che avrebbero deciso di lasciare Temptation Island separatamente, secondo le ultime segnalazioni.

Le segnalazioni su Tony Renda e Jenny Guardiano

Nel video di presentazione, la coppia aveva spiegato le ragioni della loro partecipazione al docu-reality. "Ho scritto al programma perché lui non mi consente di vivere la mia vita. Lui fa il DJ ed è sempre in giro, sempre circondato da ragazze," aveva detto Jenny a cui una ragazza aveva inviato i messaggi che si era scambiata con Tony.

Durante le prime quattro puntate andate in onda, il DJ ha confermato le parole della sua fidanzata, facendo diversi commenti sulle single presenti nel villaggio. Jenny, invece, nell'ultimo episodio è stata vista avvicinarsi a Luigi Scognamiglio, il tentatore di Marcianise, che nella vita reale è un medico, è riuscito a guadagnarsi la fiducia della ragazza.

Jenny e Tony nella presentazione

Nel fine settimana, Tony è stato visto da solo a una festa, segnalato da una follower a Deianira Marzano, la quale ha raccontato che il DJ ha passato il weekend senza Jenny. "In questo momento lui si trova a una festa in una villa privata in provincia di Catania. Gli hanno vietato di fare foto perché è incognito; ci sono molte belle ragazze ma non la sua fidanzata," si legge nel primo messaggio sul siciliano che, durante il docu-reality, ha ammesso di aver condotto una doppia vita.

Temptation Island 2024: la tentatrice di Raul svela: Nicolò Zaniolo "Continua a chiamarmi, ma è fidanzato"

Una seconda segnalazione riferisce che "Sabato Tony di Temptation era a Milazzo con una ragazza. La sera prima era a suonare in un locale e il giorno dopo è stato visto in un lido." Questo alimenta l'ipotesi che la coppia si sia lasciata durante il falò di confronto, che sarà trasmesso in una delle due puntate previste questa settimana, in onda mercoledì 24 luglio e giovedì 25 luglio.