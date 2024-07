Parigi 2024, dove vedere le Olimpiadi? Zapping da medaglia tra tv generalista, satellitare e streaming

Discovery+, la Rai, Sky, Dazn, Prime Video, TimVision. Diversi canali per ammirare i Giochi in tutta la loro interezza.

Venerdì 26 luglio alle ore 19.30 si terrà la cerimonia di apertura dei Giochi della XXXIII Olimpiade, che andrà in scena da Parigi, al cospetto di circa 3 miliardi di telespettatori, in diretta dalla Senna. Se Rai2 trasmetterà lo spettacolare evento di apertura, per riuscire a vedere tutte le Olimpiadi, compresi quegli sport solitamente ai più sconosciuti che ogni quattro anni ricevono una più che meritata platea televisiva, lo spettatore italiano dovrà barcamenarsi tra mille canali, abbonamenti potenziali e piattaforme streaming. Come già accaduto a Tokyo, con Parigi ci sarà il bis.

L'offerta Rai per le Olimpiadi 2024

Tamberi, attesissimo a Parigi

Questo perché i diritti sono stati acquisiti da Warner Bros. Discovery nel lontano 2018 e poi concessi in sub-licenza ad altri broadcaster ed operatori, Rai in testa, che avrà a disposizione 360 ore di gara da mandare in onda. Il servizio pubblico si concentrerà soprattutto sugli atleti italiani in odore di medaglia, a cui concedere la diretta/differita su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Si parte alle ore 7 del mattino con "Qui Parigi", su Rai2, rete olimpica, per poi proseguire fino alle 23. A quel punto partirà il riepilogo della giornata con "Notti Olimpiche", condotto dal direttore di Rai Sport Jacopo Volpi. Mamma Rai, sempre in offerta congiunta UER/Warner-Discovery, si è aggiudicata anche i diritti free-to-air dell'edizione dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 per un totale di 250 ore di trasmissione e delle successive Olimpiadi estive, Los Angeles 2028 e Brisbane 2032.

L'esclusiva Discovery+

Marcell Jacobs, altro atteso di Parigi 2024

Discovery+ sarà l'unica piattaforma in Italia a trasmettere tutte le gare delle Olimpiadi di Parigi 2024. Tutte, dalla prima all'ultima, contemplando tutti gli sport, con oltre 3.800 ore live alle quali aggiungere speciali, approfondimenti e magazine. L'offerta, in tal senso, è economicamente parlando vantaggiosa e tutt'altro che ingestibile. L'abbonamento mensile costa 7 euro e 99, attivabile su tre dispositivi su cui sarà possibile seguire contemporaneamente anche gare diverse. Perfetto per chi vuole vedere solo l'evento sportivo, che andrà in scena dal 26 luglio all'11 agosto 2024. L'abbonamento annuale, in offerta proprio in vista dei Giochi, è sceso a 39,90 euro rispetto ai 69,90 iniziali.

Si parte alle 08:00 con Rachele Sangiuliano e Fabrizio Monari, che ogni mattina daranno vita a Sveglia Parigi dalla WBD House allestita sulla terrazza dell'Hotel Raphael. La biatleta italiana Dorothea Wierer condurrà Parigi Doro, diario quotidiano con il dietro le quinte di ciò che accade durante i Giochi. In Family Cam con Valentina Marchei, l'ex-pattinatrice seguirà le famiglie e gli amici degli atleti italiani. Chiusura alle ore 23 con Casa Italia, dove Marco Cattaneo farà un riassunto della giornata olimpica tra highlights, interviste e contenuti speciali. Nel mezzo, come detto, tutte le gare, nessuna esclusa.

L'offerta Sky

Ma non finisce qui lo slalom tra piattaforme che dovrà compiere l'italiano medio per riuscire ad ammirare i Giochi Olimpici di Parigi. Sky, che ha raggiunto un accordo con Warner Bros. Discovery lo scorso aprile, metterà a disposizione dei propri abbonati 10 canali Eurosport con oltre 1.000 ore di gare in diretta. Quasi il triplo rispetto all'offerta Rai. Sui canali 210 e 211 andrà il meglio della giornata con Eurosport 1 ed Eurosport 2, ai quali si sono aggiunti 7 canali tematici che offriranno all'abbonato la possibilità di seguire il proprio sport preferito. Ci sarà poi un canale in 4k, oltre ad Eurosport 1 ed Eurosport 2, in streaming e a pagamento su NOW.

DAZN e non solo

I Giochi si potranno vedere pure su Dazn, e non solo su Eurosport 1 e Eurosport 2, canali già inclusi nell'offerta, bensì anche su altri 6 canali tematici, sempre targati Eurosport. Ci sono inoltre TimVision, che trasmetterà 14 canali di Eurosport, e Prime Video, con l'offerta Discovery+ intrattenimento+sport.

Così almeno fino al 2032

Tommaso Marini, lo schermitore italiano

Uno straordinario mischione che è la rappresentazione plastica dell'attuale panorama televisivo nazionale, diviso tra 'vecchia' tv generalista, tv satellitare e mille piattaforme streaming che sgomitano per mantenere attivo l'abbonamento del povero telespettatore stritolato tra mille proposte più o meno allettanti. E non è finita qui, perché Warner Bros. Discovery (insieme all'European Broadcasting Union) ha fatto suoi anche i diritti streaming e pay per le edizioni dal 2026 al 2032, che contempleranno i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina del 2026, i Giochi della XXXIV Olimpiade di Los Angeles 2028, i XXVI Giochi Olimpici Invernali del 2030 (probabilmente sulle Alpi francesi) e i Giochi della XXXV Olimpiade di Brisbane 2032, nonché i Giochi Olimpici Giovanili del periodo 2026/2032.