Can Yaman sul set di Sandokan nella nuova foto su Instagram. Ma il suo profilo è ancora chiuso

La nuova serie su Sandokan, con protagonista Can Yaman, è di certo una di quelle produzioni su cui la Rai sta maggiormente puntando, anche perché si tratta di riportare in auge un personaggio rimasto scolpito nella memoria di molti grazie alla produzione televisiva degli anni '70, in cui il personaggio protagonista era stato interpretato magistralmente da Kabir Bedi.

Sandokan: nuova foto dal set con Can Yaman

L'attore turco sta facendo molto parlare di sé nell'ultimo periodo anche grazie ai suoi fan che, di recente, sono riusciti ad incontrarlo nella Roma notturna mentre quest'ultimo si è concesso qualche attimo di svago prima di dover tornare a girare le ultime scene della serie su Sandokan. Attualmente l'attore ha deciso di assentarsi dal suo profilo Instagram, per concentrarsi al massimo sugli ultimi giorni in cui dovrà lavorare alla serie che lo vede protagonista.

Ballando con le stelle 2020: Can Yaman non farà parte del cast

Questa decisione ha indubbiamente allarmato tutte quelle fan che ultimamente si sono dimostrate decisamente interessate a conoscere la vita privata del loro idolo. Tuttavia nelle ultime ore ci ha pensato il manager dell'attore a portare un po' di serenità nei loro cuori. Da poco è infatti possibile vedere sulla pagina Instagram una nuova foto, scattata proprio in questi giorni sul set di Sandokan e ciò che ne viene fuori è un Can in splendida forma. Quest'ultimo indossa occhiali da sole dalle grandi lenti, mette in mostra un fisico invidiabile e indossa una comoda T-shirt. Del resto, la prestanza fisica era una precondizione fondamentale per l'interprete della nuova tigre della Malesia. L'attore turco ha sempre mostrato sui sui profili social i suoi intensi allenamenti, che si sono rivelati utilissimi per il suo nuovo ruolo.