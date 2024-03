Downton Abbey, un terzo film è in fase di lavorazione

Downton Abbey sta per tornare. Un terzo lungometraggio per il cinema è in fase di lavorazione e la produzione dovrebbe iniziare nei prossimi mesi. Cast e troupe dovrebbero ritrovarsi quest'estate presso il castello di Highclere a Hampshire mentre la distribuzione è prevista nel 2025.

Downton Abbey: Penelope Wilton in una scena del film

Torneranno quasi sicuramente Hugh Bonneville, Jim Carter e Michelle Dockery. Una fonte interna alla produzione ha spiegato al The Sun che 'sarà una grande notizia per i fan dello show che sono rimasti altrettanto appassionati a Downton anche dopo essere diventato un blockbuster cinematografico'.

Un destino inevitabile

Secondo quanto si legge sul tabloid, 'c'è stata un'infinità di speculazioni sulla possibilità di un terzo film e quando sarebbe stato distribuito ma finalmente i seguaci hanno avuto le loro preghiere esaudite. I primi due film hanno dimostrato un tale successo che un terzo sembrava inevitabile ma il problema più grande era la logistica nel riunire il cast poiché i loro impegni sono così tutti serrati'.

Hugh Bonneville, interprete del Conte di Grantham, aveva messo in dubbio la realizzazione di un terzo film:"È un mondo di finzione, non penso che ce ne sarà un altro. Pensavo per un po' che ci sarebbe stato, che fossimo stati tutti d'accordo e saremmo partiti ma penso che probabilmente ora sia giunto al termine. È stato un periodo fantastico di dodici anni in cui abbiamo fatto visita a questa famiglia. Ma penso che probabilmente quando è abbastanza, è abbastanza". Ora la notizia di un nuovo capitolo e chissà se Bonneville tornerà davvero sui suoi passi per una nuova avventura in Downton Abbey.