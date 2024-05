Downton Abbey 3: iniziate le riprese del film, Paul Giamatti farà parte del cast

Le riprese di Downton Abbey 3 sono ufficialmente iniziate, come rivela un video dal set in cui il cast si riunisce, e tra gli interpreti ci sarà anche il ritorno di Paul Giamatti.

L'attore aveva infatti debuttato nel mondo creato da Julian Fellowes in occasione di alcuni episodi della terza e della quarta stagione, e nella puntata speciale di Natale andata in onda nel 2013.

Il ritorno dell'attore

Nel terzo film di Downton Abbey, prodotto da Focus Features, ritornerà quindi in scena Harold Levinson, il fratello di Cora Grantham che è stato interpretato da Paul Giamatti sul piccolo schermo.

Il precedente capitolo della storia era approdato nelle sale due anni fa e aveva incassato 90 milioni di dollari ai box office.

I produttori hanno svelato che tra i nuovi arrivi nel cast ci sono anche quelli di Joely Richardson, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale e Arty Froushan.

Gli interpreti storici di Downton Abbey ritorneranno anche per questo nuovo capitolo della storia. Hugh Bonneville sarà quindi ancora Robert Crowley, Elizabeth McGovern avrà il ruolo di Cora, Michelle Dockery interpreterà Mary, Laura Carmichael tornerà nel ruolo di Edith, Jim Carter in quello di Carson, Phyllis Logan è Elsie, Robert James-Collier sarà Thomas, Joanne Froggatt apparirà nei panni di Anna e Allen Leech in quelli di Tom.

Downton Abbey e I film in costume: quando il cinema ripercorre la storia

La lunga lista del cast prosegue poi con Penelope Wilton che ha il ruolo di Isobel, Lesley Nicol quello di Beryl, Michael Fox che interpreta Andy, Raquel Cassidy che ha la parte di Phyllis, Brendan Coyle nel ruolo di John Bates, Kevin Doyle in quello di Joseph Moseley, Harry Hadden-Paton che è Bertie, Sophie McShera nei panni di Daisy e Douglas Reith in quelli di Dickie. Dominic West, inoltre, dovrebbe riprendere il ruolo di Guy Dexter.

Il regista del film sarà Simon Curtis, mentre Julian Fellowes ha firmato la sceneggiatura e sarà coinvolto anche come produttore esecutivo insieme a Gareth Neame e Liz Trubridge.