Chi è Nicole Belloni, la tentatrice che starebbe frequentando Raul Dumistras

Mancano due puntate alla fine del docu-reality di Canale 5 e non tutte le carte sono state scoperte: gli spettatori potranno assistere a colpi di scena che coinvolgono personaggi non ancora conosciuti.

La fine di Temptation Island 2024 si avvicina, questa sera andrà in onda la quinta delle sei puntate previste, l'ultima la vedremo domani, giovedì 25 luglio. Una delle protagoniste di queste serate finali potrebbe essere Nicole Belloni, tentatrice di Alex Petri, ma che oggi, secondo alcune indiscrezioni, starebbe frequentando Raul Dumistras.

Chi è Nicole Belloni di Temptation Island 2024

La tentatrice, una delle tredici che affollano il villaggio dei fidanzati, è nata a Milano nel 1998, lavora come modella e studia per diventare posturologa e personal trainer. La giovane ha condiviso nel video di presentazione di Witty che le piace andare in palestra, viaggiare e stare a contatto con gli animali.

Nicole Belloni ha tre cani come suoi inseparabili amici. Il suo sogno è di costruire una famiglia e trasferirsi negli Stati Uniti anche se per il momento vive con la nonna alla quale è legatissima. Si definisce socievole e simpatica, due caratteristiche che considera il suo vero punto di forza.

Secondo le indiscrezioni Raul Dumistras e Nicole Belloni si frequentano

La ragazza, nelle prime puntate del programma di Filippo Bisciglia, ha mostrato una particolare sintonia con Alex Petri, fidanzato di Vittoria Bricarello, che è arrivato nel resort con la sua compagna. Durante le prime puntate del programma, tra la tentatrice e Alex è emersa una certa complicità. Vittoria, nel video di presentazione, aveva rivelato che il fidanzato spesso non la coinvolgeva nella sua vita sociale, come nel caso di una festa di compleanno alla quale non era stata invitata, sebbene ci fossero anche donne presenti.

Alex e la sua tentatrice hanno trascorso del tempo insieme al mare, il che ha suscitato il sarcasmo di Vittoria che ha commentato con ironia, suggerendo che Alex stesse partecipando a una sorta di esterna di Uomini e Donne. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, la relazione tra Alex e la modella non sarebbe proseguita come previsto. Amedeo Venza ha anticipato un possibile clamoroso sviluppo: Raul Dumistras e Martina potrebbero uscire separati dal programma, con lui che sembra aver già avviato una nuova frequentazione con Nicole.

Nonostante i segnali di un'attrazione futura tra la ragazza e Raul, fino a questo momento non ci sono state interazioni dirette tra loro nel corso del programma. Le ultime puntate potrebbero riservare ulteriori sorprese, con Nicole Belloni e Dumistras che potrebbero emergere come una coppia inaspettata, mentre le dinamiche tra gli altri protagonisti continuano a evolversi.