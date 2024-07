Grande Fratello: Greta Rossetti e il presunto tradimento, il fratello Josh racconta la verità

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi sono senza dubbio una delle coppie più amate che si sono formate nell'ultima edizione del Grande Fratello. Poche settimane fa, però, la loro relazione è stata messa a dura prova da una profonda crisi. L'imprenditore aveva infatti accusato pubblicamente Greta di tradimento tramite un post sui social media. Tuttavia, nonostante la burrasca, gli ex gieffini sono tornati insieme, anche se i dubbi sul loro rapporto persistono.

La crisi e la ritrattazione di Sergio

Subito dopo la condivisione del post incriminato, l'imprenditore laziale ha pubblicato un altro messaggio sui social, cercando di chiarire le sue intenzioni. Sergio ha affermato che le sue parole erano state fraintese e che non intendeva accusare Greta di un tradimento fisico. Nonostante questa retromarcia, il dubbio è rimasto vivo, soprattutto a causa delle sue dichiarazioni iniziali.

Josh Rossetti e la rissa dopo la fine del Grande Fratello

In un primo momento, Sergio aveva scritto, sulla sua pagina Instagram chiaramente: "Forse si può anche perdonare un tradimento, ma bisogna avere la lealtà di ammetterlo e tentare di giustificarlo quando si viene inequivocabilmente scoperti. Non si possono costruire le fondamenta di un rapporto su menzogne, scappatelle, superficialità e mancanza di rispetto".

Le Dichiarazioni di Josh Rossetti

Nelle ultime ore, ai microfoni di Radio Radio, è intervenuto il fratello di Greta, durante la trasmissione 'Non succederà più' condotta da Giada Di Miceli. Josh ha cercato di difendere la sorella e ha dichiarato: "Quella è un'espressione sbagliata che ha avuto Sergio nello scrivere quello sfogo, che poi anche lì è da vedere come va interpretato. Non ho avuto effettivamente il modo di parlare con Sergio. Comunque io l'avrei saputo se ci fosse stato questo tradimento, non è vero. Almeno, che io sappia non è vero, mia sorella non è la tipa".

Gli episodi precedenti: La lite con Massimiliano Varriale

Josh Rossetti non è nuovo alle controversie. Subito dopo la fine dell'ultima puntata del Grande Fratello, si è reso protagonista di una rissa con Massimiliano Varrese. L'attore, appena uscito dalla casa, aveva scoperto che la sua ex, Monia La Ferrero, si era fidanzata con il fratello di Greta. Ne era scaturita una lite furiosa, culminata con lui che prendeva a calci una porta e invitava Varrese a uscire dalla sua auto per affrontarlo. Qualche giorno dopo, Monia aveva annunciato la rottura con il suo fidanzato, salvo poi fare un passo indietro anche lei.