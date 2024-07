Grande Fratello, Mirko Brunetti: "Gravissimi problemi personali" dopo il gossip sulla crisi con Perla Vatiero

Una foto, per lo più sfocata e poco chiara, ha scatenato problemi personali a Mirko Brunetti, presumibilmente legati alla sua relazione con Perla Vatiero. Questo potrebbe essere il senso di una storia su Instagram dell'ex concorrente del Grande Fratello che ancora una volta si è scagliato contro Amedeo Venza.

Una foto in piscina manda in tilt la coppia Mirko-Perla?

Il dissing tra l'imprenditore reatino e l'esperto di gossip va avanti da giorni, da quando l'influencer ha rivelato presunti insulti di Brunetti a Greta durante una festa del Grande Fratello. "Le donne sono tutte tro.e", avrebbe detto Brunetti alla sua ex fidanzata. Circostanza smentita dal diretto interessatoma confermata da Sergio D'Ottavi.

Ieri, Andrea ha pubblicato nelle sue storie di Instagram una foto condivisa e poi cancellata da un amico dell'ex gieggino. "Mirko Brunetti ha trascorso la giornata con un suo amico (che ha pubblicato delle storie e le ha tolte poco dopo) e altre due belle ragazze, una è... infatti se vedete la piscina è la stessa! Tutto questo (pare) all'insaputa di Perla!", recitava la caption.

Mirko al Grande Fratello

La notizia ha fatto il giro del web, anche perché poco prima lo stesso Amedeo aveva detto che in una coppia c'era aria di crisi perché lui aveva dormito a casa di un amico con due ragazze. Nonostante Venza abbia precisato che la storia non si riferiva a Mirko, molti hanno collegato le due vicende e alcuni fan della coppia si sono allarmati.

Poco dopo, l'imprenditore è intervenuto sul suo profilo con un lungo comunicato: "Sono costretto a precisare (e sapete bene quanto a me non piaccia fare certe cose) che tutto quello che sta girando è solamente frutto della fantasia di qualcuno. Una giornata di relax con gli amici è stata trasformata dai soliti "noti" in qualcosa di assurdo, seguendo volontariamente la strada più cattiva," ha scritto, riferendosi ad Amedeo.

"Detto questo, confermo la mia presenza in quella casa giusto il tempo di un aperitivo o giù di lì ed invito chiunque a dimostrare dove sia effettivamente il mio grave errore - ha continuato - Probabilmente non c'erano altre immagini da mostrare se non quelle dove si vede qualcuno che non sono io. A sottolineare la poca intelligenza di chi riporta certe notizie è stata l'omissione intenzionale dei padroni di casa, dei loro amici e dei bambini con cui tra l'altro ho avuto il piacere di giocare e scherzare".

Grande Fratello, Amedeo Venza contro Mirko Brunetti: "ora vi racconto cosa pensa di Greta". Lui replica

Mirko ha parlato di minacce e offese al suo amico, forse da parte dei fan tossici della coppia, precisando che la storia è stata cancellata perché compariva la targa di un'auto. Nonostante la segnalazione sia falsa, sembra che questo possa aver provocato degli inspiegabili problemi con Perla. "Queste notizie STANNO provocando gravissimi problemi personali e non ho motivo di nasconderlo. Perciò stavolta verranno presi provvedimenti molto seri verso chi si ostina a calpestare la mia dignità e soprattutto la mia correttezza", ha riferito, precisando di non aver dormito in quella casa.