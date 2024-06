Downton Abbey 3: svelata la data di uscita dell'atteso sequel

Downton Abbey 3, il terzo capitolo cinematografico della saga creata da Julian Fellowes, ha ora una data di uscita: Focus Features e Universal Pictures International hanno infatti fissato il debutto nei cinema al 12 settembre 2025.

Le riprese, con la regia di Simon Curtis, sono attualmente in corso nel Regno Unito.

I ritorni in Downton Abbey 3

Fellowes, creatore e sceneggiatore della saga, ha firmato la sceneggiatura del nuovo sequel, oltre a far parte del team di produttori che comprende anche Gareth Neame e Liz Trubridge.

Nel cast di Downton Abbey 3 ci saranno i protagonisti Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, Laura Carmichael, Jim Carter, Phyllis Logan, Robert James-Collier, Joanne Froggatt, Allen Leech, Penelope Wilton, Lesley Nicol, Michael Fox, Raquel Cassidy, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Harry Hadden-Paton, Sophie McShera, Douglas Reith, Dominic West e Paul Giamatti.

Le protagonista di Downton Abbey

Tra le new entry tra le fila degli interpreti, invece, spazio a Joely Richardson, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale, e Arty Froushan.

Per ora non sono stati svelati i dettagli della trama del terzo film che cercherà di replicare i successi ottenuti dai capitoli precedenti, arrivati a un totale di 287,2 milioni di dollari incassati in tutto il mondo.

La storia della famiglia Crawley sta conquistando gli spettatori fin dal 2010, anno del debutto sugli schermi britannici con gli episodi della prima delle sei stagioni prodotte.