Spider-Man: No Way Home in testa al box office USA per il sesto weekend

Spider-Man: No Way Home è il quarto incasso di sempre negli USA e mentre conserva la vetta del box office USA per il sesto weekend supera il miliardo di incassi fuori dagli USA.

Non solo Spider-Man: No Way Home si è assicurato per il sesto weekend la vetta del box office USA, ma è anche diventato uno dei rari film ad aver superato il miliardo di dollari all'estero. Come riportato da Variety, Spider-Man: No Way Home aggiunge altri 11 milioni di dollari al suo totale nazionale superando i 735 milioni di dollari. Sebbene rimanga ancora la quarta uscita nazionale con il maggior incasso nella storia, attualmente è distante 25 milioni dal superare i 760 milioni di Avatar per il conquistare terzo posto. Come anticipa la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, il cinecomic si riallaccia ai fatti accaduti nel finale di Spider-Man: Far From Home in cui la vera identità di Spider-Man viene rivelata al mondo. Ora che tutti i cittadini di New York hanno scoperto chi si nasconde dietro la maschera del supereroe di quartiere, il giovane Peter Parker (Tom Holland) deve fare i conti con l'opinione pubblica e con la consapevolezza che non potrà mai più separare la propria vita privata da quella di eroe.

Scream conserva la seconda posizione e raccoglie 7,3 milioni per un totale complessivo di 62,1 milioni dopo tre settimane. Qui trovate la nostra recensione di Scream, al cinema da ieri. Venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto. Neve Campbell, Courteney Cox (Gale Weathers) e David Arquette (Dewey Riley) tornano a interpretare i loro ruoli iconici insieme ai nuovi arrivi Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown e Sonia Ammar.

Stabile al terzo posto l'hit animato Sing 2 - Sempre più forte, sequel del lungometraggio animato canterino Sing, che incassa altri 4,8 milioni arrivando a 134,5 milioni complessivi. Come svela la nostra recensione di Sing 2, i protagonisti della storia dovranno abbandonare il Moon Theatre per esibirsi sul palco di una grande città. Il film segue sempre le imprese del koala Buster Moon e del suo cast, che ora deve concentrarsi sul debutto di un nuovo spettacolo al Crystal Tower Theatre nella luccicante Redshore City. I protagonisti dovranno anche intraprendere una missione per trovare la leggenda del rock Clay Calloway e convincerlo a tornare sul palco.

Quarto, il romance religioso Redeeming Love, romance a sfondo religioso diretto da D.J. Caruso che incassa 1,8 milioni per un incasso totale di 6,5 milioni.

The King's Man - Le origini è quinto con 1,7 milioni che lo portano a un incasso totale di 34 milioni. Il prequel della saga inglese di Kingsman vede la star Ralph Fiennes alle prese con criminali e tiranni intenti a progettare una guerra che potrebbe far sparire dalla Terra milioni di persone. Un uomo deve quindi correre contro il tempo per provare a fermarli, mentre si forma il gruppo segreto le cui avventure sono già state portate sul grande schermo dal regista Matthew Vaughn.