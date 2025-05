Spider-Man: Brand New Day, ecco quale Avengers comparirà nel film con Tom Holland

Tom Holland non sarà solo nella sua nuova avventura nei panni dell'Uomo Ragno. Spider-Man: Brand New Day vedrà il ritorno di uno degli Avengers originari in un ruolo centrale. Come ha annunciato Nexus Point News, Mark Ruffalo tornerà a vestire i panni di Bruce Banner/Hulk. Secondo quanto riferito dal sito web, "l'apparizione di Bruce Banner in Spider-Man: Brand New Day sarà molto più di un cameo e Ruffalo avrà un ruolo sostanziale nel film".

Il sito fornisce anche un aggiornamento sulla produzione, sottolineando che le riprese di Brand New Day dovrebbero iniziare a fine luglio a Londra.

Che cosa sappiamo del nuovo film su Spider-Man?

Mark Ruffalo nei panni di Hulk

Se la presenza di Mark Ruffalo verrà confermata ufficialmente, l'attore affiancherà le new entry del cast di Spider-Man: Brand New Day Sadie Sink che, secondo gli ultimi rumor, dovrebbe interpretare Mayday Parker, e Liza Colón-Zayas. Steven Yeun sarebbe, inoltre, in trattative per comparire in un ruolo misterioso mentre l'interprete di Spider-Man: Homecoming Michael Mando farà ritorno nei panni di Scorpione, uno dei tre villain preannunciati in Spider-Man: Brand New Day.

A differenza dei film precedenti sull'Uomo Ragno, Homecoming, Far From Home e No Way Home, Brand New Day è il titolo di un arco narrativo specifico tratto dai fumetti e si concentra su Peter Parker che cerca di ricostruire la propria esistenza dopo gli eventi di One More Day e Civil War, che hanno stravolto lo status quo.

Tom Holland in una scena di Spider-Man: No Way Home

Brand New Day presenta diversi nuovi personaggi come Carlie Cooper e Lily Hollister, alias la supercriminale Menace, il che ha portato a ipotizzare che Sadie Sink potesse essere chiamata a interpretare uno di questi ruoli.

"Sto dedicando il mio tempo a esplorare la prossima fase di questo fantastico personaggio con un team composto dai più incredibili artisti del mondo", ha dichiarato il regista Destin Daniel Cretton durante il CinemaCon. "Ogni giorno ci concentriamo sul costume, su come dondolare, si come creare un evento, una storia emozionante e un'esperienza mai vista prima."

L'uscita di Spider-Man: Brand New Day è fissata al 31 luglio 2026.