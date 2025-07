Spider-Man: No Way Home, il ritorno dei personaggi di Toby Maguire e Andrew Garfield cambiato da Reddit

Anche i creativi Marvel sbirciano i social media: la proposta di un utente Reddit è stata apprezzata dal regista Jon Watts tanto da convincerlo ad accogliere il suggerimento cambiando una delle scene chiave di Spider-Man: No Way Home.

L'ingresso degli Spider-Man di Toby Maguire e Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home è stata influenzata da un post su Reddit visto dal regista del film Jon Watts. A confermarlo a Collider è lo stesso cineasta, che non teme di ammettere l'influenza dei fan nei creativi, soprattutto quando si tratta di cinecomic e saghe.

Ospite al Mediterrane Film Festival di Malta, Watts ha ricordato la frenesia del web di fronte ai rumor dell'apparizione delle incarnazioni di Spider-Man di Andrew Garfield e Tobey Maguire a fianco di Tom Holland. Un utente Reddit ha voluto simulare scherzosamente il modo i due personaggi di culto sarebbero stati reintrodotti nel film in arrivo, e la sua proposta è incredibilmente risultata troppo vicino alla visione originale di Jon Watts (a quanto pare piuttosto prevedibile).

Per tutta risposta, il regista ha deciso di cambiare tutto ideando un ingresso totalmente diverso per i Peter Parker di Garfield e Maguire - nella casa della nonna dell'amico di Peter Parker, Ned - per sconvolgere le aspettative dei fan.

Tom Holland in una scena di Spider-Man: No Way Home

Come è cambiata la scena chiave del cinecomic

"Mentre stavamo girando si sono diffuse le voci dell'apparizione di Tobey ed Andrew", ha detto Jon Watts a Collider. "Stavamo scrivendo la sceneggiatura e stavamo riflettendo su come volevamo rivelare i personaggi, con Peter triste perché Zia May era appena morta, i portali che si sarebbero aperti e i due Spider-Man che sarebbero usciti. Probabilmente sarebbe accaduto su un qualche tetto. Avevamo le idee ancora confuse".

Tutto è cambiato dopo che Watts è incappato in un post su Reddit. "Stavo guardando alcune fan art create dai fan e ve n'erano alcune che anticipavano l'ingresso dei due Spider-Man del passato. Una in particolare era ambientata su un tetto. Peter Parker era triste, due portali di Doctor Strange si erano aperti e due Spider-Man ne stavano uscendo. Ho pensato, 'Beh, non possiamo farlo. Se questo è esattamente ciò che tutti immaginano che faremo, allora non possiamo assolutamente farlo."

Tom Holland, Zendaya e l'interprete di Ned, Jacob Batalon

A questo punto il regista ha cambiato radicalmente approccio, chiedendosi quale luogo per il preannunciato ritorno avrebbe sorpreso maggiormente i fan.

"Ho pensato, 'Probabilmente far apparire i due Spider-Man a casa della nonna filippina di Ned nel Queens'.Non credo che nessuno abbia pubblicato fan art del genere su Reddit. Aveva perfettamente senso nella storia perché è in un certo senso la prima volta che abbandoniamo la narrazione di Peter. Non sappiamo cosa sia successo al Peter Parker di Tom Holland. Siamo con Ned, siamo con MJ. Devono stare in disparte. Dove andranno? A casa della nonna di Ned. Quindi, abbiamo costruito tutta questa scena attorno a questo."

A complicare ulteriormente la situazione ci ha pensato l'emergenza sanitaria, che ha costretto la produzione a usare una non attrice nel ruolo della nonna di Ned. "Non appena abbiamo avuto l'idea di aggiungere la nonna, abbiamo dovuto usare una non attrice" ha ricordato Watts. "Eravamo nel pieno della pandemia, quindi abbiamo dovuto trovare una donna e farla volare dalle Hawaii ad Atlanta per girare. A quel punto, dopo aver costruito la scena e cambiato la location, mi sentivo come se avessi tradito il pubblico nel migliore dei modi, perché avrebbero avuto tutto ciò che speravano di vedere in un modo che non si aspettavano di vedere."

Lo Spider-Man di Tom Holland farà ritorno in Spider-Man: Brand New Day, le cui riprese inizieranno a breve. L'uscita del cinecomic Marvel è prevista per il luglio 2026.