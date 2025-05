Spider-Man: Brand New Day, i tre villain del film svelati a un evento Disney? Rivelazioni a sorpresa

Da settimane si rincorrono voci sul futuro di Spider-Man. Dopo che Tom Holland aveva anticipato la decisione di distaccarsi dal ruolo di Peter Parker per dedicarsi ad altro è arrivata la notizia di una nuova pellicola standalone in produzione, Spider-Man: Brand New Day, che rilancerà le avventure dell'Uomo Ragno di Holland raccontandone, per forza di cose, una versione più adulta.

Adesso scopriamo nuovi dettagli sui villain del film che, se confermati, smentiscono alcune delle voci circolate in precedenza. La fonte è l'utente Instagram Chris Higashi, presente ieri alla presentazione Disney Blockbuster Consumer Products, che si è tenuta presso il Mandalay Bay Resort and Casino di Las Vegas. Tramite il suo account l'utente, che non è uno scooper, ha condiviso un breve trailer, poi cancellato, probabilmente per motivi di segretezza, che conferma l'identità dei villain di Spider-Man. I cattivi contro cui si sconterà il personaggio di Tom Holland sarebbero Scorpione, Boomerang e Lapide, come si legge nel commento al video, poi rimosso:

"Spider-Man: Brand New Day, Scorpione, Boomerang e Lapide. Non c'è che dire. Il 2026 sembra fantastico!"

L'account ha condiviso, inoltre, alcune brevi anticipazioni su Avengers: Doomsday che utilizzano un'illustrazione di Dottor Destino tratta dai fumetti di Alex Ross per promuovere il film, conservando il mistero sul personaggio.

Tom Holland nei panni di Spider-Man

I cattivi di Spider-Man

Naturalmente attendiamo la conferma ufficiale a quanto rivelato finora, ma a prima vista la scelta dei potenziali villain del film risulta alquanto sorprendente. Se Scorpione è un personaggio che i fan aspettano da tempo di vedere sullo schermo, lo stesso non può dirsi per Boomerang e Lapide, entrambe scelte interessanti per potenziali nemici secondari, soprattutto perché nessuno dei due è mai apparso prima in un film live-action.

Spider-Man in azione sotto lo sguardo di Doctor Strange

Se confermata, l'anticipazione smentirebbe le voci secondo cui Spider-Man 4 potrebbe avere un villain principale donna, ma non sarà Sadie Sink a interpretarlo. Un recente rumor sul casting, tuttavia, sembra essere corretto: è stato riportato che i Marvel Studios stavano cercando dei detenuti per Brand New Day, e i fan hanno dedotto che due dei pochi cattivi di Spider-Man noti per essere in prigione fossero Avvoltoio (Michael Keaton) e Mac Gargan/Scorpione (Michael Mando).

La speranza di molti è un passo indietro da parte di Marvel, che permetta di rivedere lo Spider-Man di Tom Holland in azione per le strade di New York alle prese coi problemi reali, libero da qualsiasi follia multiversale. Ancora non sappiamo se il film si riallaccerà al finale di Spider-Man: Brand New Day, che ha visto Peter Parker unire le forze con le sue varianti del multiverso, interpretate da Tobey Maguire e Andrew Garfield. Alla fine, Parker si è cancellato dalla memoria di tutti, ritrovandosi completamente solo, senza che i suoi amici MJ (Zendaya) e Ned (Jacob Batalon) sapessero nemmeno chi fosse.

Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, dirigerà Spider-Man: Brand New Day da una sceneggiatura di Chris McKenna ed Erik Sommers. Tom Holland tornerà nei panni di Peter Parker, affiancato da Zendaya, Sadie Sink e Liza Colón-Zayas.

Spider-Man: Brand New Day uscirà nelle sale il 31 luglio 2026.