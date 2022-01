Spider-Man: No Way Home domina il box office USA ed entra nella top 10 dei migliori incassi di sempre

Spider-Man: No Way Home prosegue la corsa al box office USA ed entra nella top 10 dei miglio incassi di sempre, Matrix Resurrections supera i 100 milioni al botteghino globale.

Spider-Man: No Way Home, una scena tratta dal trailer

Spider-Man: No Way Home svetta in testa al box office USA per la terza settimana consecutiva ed entra nella top 10 dei migliori incassi di sempre. Altri 52,7 milioni porta il film a quota 610 milioni in patria, permettendogli di superare i 600 milioni di Titanic e diventare così il decimo miglior incasso di tutti i tempi negli USA. A livello globale, Spider-Man: No Way Home è il primo film dal 2019 a superare 1 miliardo di dollari di incasso. Come anticipa la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, il cinecomic si riallaccia ai fatti accaduti nel finale di Spider-Man: Far From Home in cui la vera identità di Spider-Man viene rivelata al mondo. Ora che tutti i cittadini di New York hanno scoperto chi si nasconde dietro la maschera del supereroe di quartiere, il giovane Peter Parker (Tom Holland) deve fare i conti con l'opinione pubblica e con la consapevolezza che non potrà mai più separare la propria vita privata da quella di eroe.

I nemici di Spider-Man, dal peggiore al migliore

Sing 2 - Sempre più forte: un'immagine del sequel

Stabile in seconda posizione l'hit animato Sing 2 - Sempre più forte, sequel del lungometraggio animato canterino Sing che incassa altri 19,6 milioni per un totale di 89,6 milioni. Come svela la nostra recensione di Sing 2, i protagonisti della storia dovranno abbandonare il Moon Theatre per esibirsi sul palco di una grande città. Il film segue sempre le imprese del koala Buster Moon e del suo cast, che ora deve concentrarsi sul debutto di un nuovo spettacolo al Crystal Tower Theatre nella luccicante Redshore City. I protagonisti dovranno anche intraprendere una missione per trovare la leggenda del rock Clay Calloway e convincerlo a tornare sul palco.

L'avventuroso The King's Man - Le origini risale di una posizione ed è ora terzo con 4,5 milioni che lo portano a un incasso totale di 19,5 milioni. Il prequel della saga inglese di Kingsman vede la star Ralph Fiennes alle prese con criminali e tiranni intenti a progettare una guerra che potrebbe far sparire dalla Terra milioni di persone. Un uomo deve quindi correre contro il tempo per provare a fermarli, mentre si forma il gruppo segreto le cui avventure sono già state portate sul grande schermo dal regista Matthew Vaughn.

Guadagna una posizione anche il film sportivo American Underdog, che ricostruisce la storia di Kurt Warner (Zachary Levi), che ha lavorato come commesso in un supermercato ed è poi diventato il MVP del campionato NFL, il miglior giocatore del Super Bowl e un quarterback celebrato nella Hall of Fame. Anna Paquin interpreta Brenda Warner, la moglie dello sportivo. Altri 4 milioni permettono alla pellicola di arrivare a un totale di 15 milioni.

Quinto Matrix Resurrections. Nonostante l'hype per il ritorno della saga sci-fi di culto, il film con Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss continua a non sfondare in patria e raccoglie altri 3,8 milioni arrivando a sfiorare i 31 milioni. Decisamente un altro passo sui mercati esteri. Il box office globale premia il quarto capitolo della saga sci-fi facendogli superare i 100 milioni di incassi complessivi.