Spider-Man: Brand New Day, il ruolo di Sadie Sink sarà legato a Tobey Maguire?

All'inizio di quest'anno si era diffusa la notizia che la star di Stranger Things, Sadie Sink, fosse stata scelta per interpretare Jean Grey nel reboot di X-Men dei Marvel Studios. Tuttavia, da allora i piani sono cambiati ed è stato svelato che l'attrice reciterà in Spider-Man: Brand New Day, ma non in quel ruolo

Il personaggio che sarà destinato a Sadie Sink è stato tenuto ancora nascosto, ma nel podcast The Hot Mic, John Rocha ha rivelato alcuni rumor sul possibile ruolo della giovane attrice. A quanto pare, la ragazza interpreterà May "Mayday" Parker, la figlia del Peter Parker/Spider-Man, l'Uomo Ragno interpretato da Tobey Maguire.

Spider-Man: Brand New Day: tutto ciò che sappiamo del film

Stranger Things: l'attride Sadie Sink in una foto della seconda stagione

Nei fumetti, May "Mayday" Parker è la prima figlia di Peter e Mary Jane Parker in un universo futuro e alternativo. In quella realtà, Kaine ha riunito la coppia con il bambino che credevano morto durante il parto. In seguito, durante una successiva battaglia con Green Goblin, Spidey ha perso una gamba e ha deciso di ritirarsi dalla lotta al crimine.

Mayday ha poi acquisito i propri poteri da adolescente e ha indossato la tuta di Ben Reilly per combattere Normie Osborn (il nipote di Green Goblin, che ha deciso di ripristinare il nome della sua famiglia come nuovo Goblin).

Se è vero, questo conferma che Spider-Man: Brand New Day è una storia multiversale, una decisione che ha senso se il film arriva nelle sale tra Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Questo rumor, però, andrebbe in contrasto con recenti voci che vorrebbero che questo nuovo film con protagonista Tom Hollan sarebbe una storia molto più street e non multiversale.

Jeff Sneider, nel frattempo, ha aggiunto che il personaggio di Sadie Sink sarà probabilmente un'amica del Peter di Tom Holland, riempiendo il vuoto lasciato da MJ e Ned. Ha aggiunto che Mister Negative sarà il cattivo di Spider-Man: Brand New Day, unito ad un altro cattivo secondario femminile, probabilmente interpretato da Sarah Snook. Sneider non ha inoltre escluso la possibilità che Steven Yeun interpreti il Martin Li del MCU.

Steven Yeun ed Andrew Lincoln nell'episodio Bentornato papà di The Walking Dead

Vedremo cosa succederà, ma ci sono diversi indizi convincenti che Spidey combatterà contro Mister Negative, una nuova aggiunta alla galleria di malviventi del personaggio (ha debuttato durante l'era di "Brand New Day" alla fine degli anni 2000), con cui il regista Destin Daniel Cretton potrebbe fare molto.

"È una novità per me, una grandissima novità!", ha detto Sink riguardo alla possibilità di interpretare Jean Grey in Spider-Man: Brand New Day. "No, non ho nulla da dire al riguardo. Le voci sono davvero fantastiche, però. È una voce incredibile. Conosco il personaggio, ed è veramente fantastico, quindi è stato bello leggere queste voci che mi accostano a questo personaggio".

Spider-Man: Brand New Day dovrebbe uscire nelle sale il 31 luglio 2026, con la regia di Destin Daniel Cretton, già visto dietro la macchina da presa in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.